GF Vip 6, salta di nuovo la puntata del venerdì: il motivo sorprendente. Canale 5 non crede più nel reality di Alfonso Signorini?

Manca poco più di un mese all’incoronazione del vincitore (uomo o donna che sia) per il Grande Fratello Vip 6. Un mese non quale non vedremo più entrare nessuno, ma solo eliminazioni a raffica. La novità però oggi è un’altra e non piacerà.

Una settimana fa Mediaset aveva deciso di far saltare la classica puntata del venerdì per il reality condotto da Alfonso Signorini e la scelta era condivisibile. Nessuno avrebbe potuto combattere con il Festival di Sanremo 2022, anche se quella era la serata dei duetti, e quindi il pubblico ha capito.

Ma da questa settimana cambia tutto di nuovo, perché Mediaset ha deciso una piccola ma importante rivoluzione. Da questa settimana il venerdì sarà la serata dedicata alla fiction, cominciando con quella che vede come protagonista Vanessa Incontrada. E così ancora una volta la diretta del GF Vip 6 in prima serata salata. Una scelta legata anche agli ascolti, che non hanno mai raggiunto vette altissime. Da qui alla finale dovrebbe essere confermata solo la puntata del lunedì, in attesa che debutti poi L’Isola dei famosi 2021 con Ilary Blasi.

Venerdì 11 febbraio su Canale 5 quindi spazio per la prima puntata di Fosca Innocenti, la nuova fiction di Canale 5. Vanessa Incontrada veste i panni della protagonista Fosca, vice questore che guida ad Arezzo una squadra investigativa molto al femminile. Coin lei infatti le ispettrici Giulia De Falco (Desirée Noferini), Rosa Lulli (Cecilia Dazzi) ma l’agente Pino Ricci (Francesco Leone).

Ma ci sarà spazio anche per i sentimenti, perché nella sua vita c’è Cosimo, interpretato da Francesco Arca, titolare dell’enoteca vicina al commissariato. Sono amici da sempre, ma qualcuno pensa che possano essere qualcosa in poiù. E lui intanto sta progettando di trasferirsi a New York.