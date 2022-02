Manila Nazzaro si ritrova dinanzi a una dura verità a causa di Katia Ricciarelli e Soleil Sorge.

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip 6, su Twitter il compagno di Manila Nazzaro aveva avuto uno sfogo su Twitter.

Il messaggio inviato alle ore 23 ha subito sollevato un polverone. Moltissimi utenti hanno immediatamente risposto al suo pensiero che a molti è parso esagerato. “Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa, che non accettava soprusi. Oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato, mi prendo il mio tempo per riflettere”.

Un secondo messaggio è arrivato nella giornata di ieri su Instagram. L’ex difensore di Bari e Fiorentina non cita esplicitamente Manila Nazzaro, ma le parole usate sembrano alludere alla situazione che lei sta vivendo nella casa del Grande Fratello Vip: “Il problema, oggi, è che si vive in un mondo al contrario dove più sei stron*o e più ottieni, dove bontà e altruismo vengono scambiati per falsità e i più furbi se ne approfittano. Un mondo in cui la maleducazione è considerata la normalità e la gentilezza una debolezza. Un mondo al contrario dove io non mi ci ritrovo più. Provo solo una gran vergogna per quello che siamo diventati”, chiosa.

GF Vip 6, Manila Nazzaro di fronte a una dura verità: tutta colpa di Katia e Soleil

Non c’è due senza tre. Lorenzo Amoruso torna nuovamente a scrivere sui social. Stavolta il dirigente sportivo ha pubblicato dei video in cui ha fatto il punto della situazione. “La mia posizione è abbastanza chiara. Non sono rimasto molto contento, ovviamente, di come Manila abbia fatto passare le parole di Katia a tarallucci e vino. Sinceramente a me non sono andate giù. Primo perché glielo avevo già detto. Si è schierata a favore di persone nella Casa che erano indifendibili. Parlo ovviamente di Soleil e Katia che avevano detto e fatto delle cose assolutamente improponibili”.

“Il mio ‘prendermi del tempo’ e il mio ‘prendermi le distanze’ non erano riferiti a Manila, inevitabilmente – prosegue -. Il tempo me lo sono preso proprio per riflettere. Il mio atteggiamento sarà quello di appoggiare Manila sempre e comunque soprattutto fuori dalla Casa. E per questo, da me, non ci saranno più né commenti né apparizioni a parlare di Grande Fratello e di quelle dinamiche”.

Manila verrà informata di tutti questi messaggi e chissà come apprenderà le parole del suo compagno che non ha accettato di buon grado il suo staccarsi dalle sue amiche Soleil e Katia.