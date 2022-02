Gemma Galgani fa preoccupare i fan: “Mi è quasi mancato il fiato”

Gemma Galgani sta provando ad iniziare la frequentazione con Pierluigi, nonostante le continue intromissioni di Tina Cipollari durante la trasmissione di Uomini e Donne: c’è però una cosa che le ha fatto mancare ancora il fiato.

Gemma Galgani sta iniziando in questi giorni a frequentare Pierluigi. Il cavaliere, nonostante Tina Cipollari gli abbia profetizzato che la frequentazione finirà entro San Valentino, non si è lasciato affatto intimidire. Al contrario, è convinto che se Gemma in questo momento non è convinta nei suoi confronti forse è anche un po’ colpa sua.

Tanti spettatori di Uomini e Donne sono convinti che ormai Gemma Galgani e la sua amica Ida Platano stiano usando il palco della trasmissione di Canale 5 solo per mettersi in mostra. In realtà, diversi dettagli mostrano che forse la dama torinese non riesce ad innamorarsi di nessuno perchè nella sua testa c’è ancora Giorgio Manetti.

Gemma Galgani senza fiato: il suo ex torna in video

La relazione fra Giorgio Manetti e Gemma Galgani, nata all’interno dello studio di Uomini e Donne, aveva fatto innamorare di loro anche gli spettatori. Lei non riesce a rimanere indifferente quando lo rivede, e questo è risultato chiaramente dalla sua gelosia quando Giorgio ha chiamato ancora una volta “passerotto” l’opinionista Tina Cipollari.

È stata proprio Tina ad ottenere che Giorgio Manetti registrasse un breve filmato per difenderla. Secondo l’imprenditore toscano, gli uomini non scapperebbero affatto da Gemma a causa del comportamento della Cipollari. L’intervento del gabbiano ha chiaramente scatenato il caos lasciando senza fiato Gemma Galgani.

La rivalità fra Gemma e Tina è dovuta alla gelosia per Giorgio?

Durante la disputa fra Gemma Galgani e Tina Cipollari, sono venuti a galla dei dettagli che rivelerebbero finalmente il motivo della loro rivalità. Gemma ha sempre avuto paura di perdere Giorgio, e quindi lo ha sempre lasciato libero. Lui, però, sarebbe andato più volte a cena con Tina, e l’opinionista sarebbe anche andata alla sua festa di compleanno.