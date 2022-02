Eleonora Daniele ancora in lacrime a Storie Italiane: cos’è successo

Magistrale conduzione di Eleonora Daniele a Storie Italiane che, ancora una volta, non riesce a trattenere le lacrime in diretta

Grande professionalità ed immensa sensibilità di Eleonora Daniele che, ancora una volta, si è commossa in diretta a seguito di una delle storie affrontate in diretta nel suo programma di Rai Uno.

Nella puntata di oggi, di venerdì 11 febbraio, a Storie Italiane è stato ricordato Andrea vittima dell’omofobia che si tolse la vita 10 anni fa a soli 15 anni. “Il ragazzo dai pantaloni rosa” così è passato alla cronaca Andrea che ha deciso di togliersi la vita da giovanissimo. L’argomento è arrivato in studio tramite la scelta degli outfit rosa a Sanremo 2022 utilizzati dalla maggior parte dei cantanti in scena.

In collegamento, a questo punto, è intervenuta Teresa Manes, madre di Andrea, che si è suicidato a seguito di diversi atti di bullismo nei suoi confronti perché si vestiva in maniera ‘troppo femminile’ per i gusti di chi, per anni, l’ha preso in giro.

Storie Italiane, la commozione di Eleonora Daniele per Andrea

A #storieitaliane parla Teresa Manes, mamma di Andrea, che si suicido per i troppi atti di bullismo #ilragazzoconipantonirosa @eleonoradaniele pic.twitter.com/sosu5eMDsp — Storie Italiane (@storie_italiane) February 11, 2022

Non appena la mamma di Andrea si è collegata, Eleonora Daniele ha immediatamente interrotto Teresa: “Non riesco tanto a parlare Teresa” visibilmente commossa. In seguito, la mamma di Andrea ha conversato con due partecipanti di Sanremo 2022, Highsnob e Hu, che hanno portato il magnifico brano Abbi cura di te che, nonostante si sia posizionato nelle ultime posizioni della classifica finale, sta riscuotendo un grande successo per il suo testo. Ancora una volta, la conduttrice ha interrotto la conversazione per mostrare la sua evidente commozione: “Scusate ma io mi sono commossa, queste parole sono molto forti sai? Avete una canzone bellissima, un testo bellissimo e sentendo la storia di Teresa secondo me… arriva proprio dritta all’anima”.

Qualche giorno fa, invece, sempre Eleonora Daniele ha già messo in evidenza quanto fatto da un altro cantante in gara, Sangiovanni, che a seguito di un’esibizione ha mandato un messaggio importante: “Bisogna dosare le parole”. A proposito dell’abito rosa indossato dal cantante di Amici di Maria De Filippi, la conduttrice ha detto: “Guardando questa foto mi sono messa a piangere. Sono passati anni dalla sua morte, ma se lui oggi potesse vedere che il rosa è un colore che stanno indossando tanti ragazzi, che ora sarebbero suoi coetanei, forse non avrebbe più paura”.