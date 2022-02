“È finita definitivamente”, nuovo colpo di scena al GF Vip: la protagonista è ancora lei! I telespettatori sono rimasti sorpresi dalla presa di posizione

Lo sfogo di Delia Duran è stato davvero duro. Il destinatario è ovviamente Alex Belli che questa volta l’ha combinata davvero grossa. Non sembrano esserci margini per tornare indietro.

Le trame all’interno della Casa del Grande Fratello Vip sono sempre più intricate. Quella al momento più seguita sembra essere il triangolo amoroso tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. L’attore farà lunedì il suo ritorno a Cinecittà e ha già in mente di tentare di riconquistare la moglie con parole d’impatto. Il problema è che nel frattempo qualcosa sembra essere cambiato e lei non pare dell’intenzioni di concedergli un’altra chance. Confidandosi con Davide Silvestri, la modella venezuelana, ha dichiarato: “Poteva capire in questa pausa di riflessione cosa voleva dalla sua vita davvero. Perché io mi sono già stufata. Invece di aiutarmi, lui mi ha distrutta. Questo suo giochino non mi va più bene, credo che abbia capito male. Invece di spegnere il fuoco e dimostrare che ci teneva al nostro rapporto, lui ha giocato. Non mi appartiene questo tipo di show. Mi aspettavo di ricevere cose positive su noi e invece nulla”.

GF Vip, Delia Duran scarica definitivamente Alex Belli: il suo sfogo

Delia Duran si è sfogata anche con l’altra protagonista di questo triangolo pericoloso, ovvero Soleil Sorge.

“Sono felice che lui sia rimasto fuori per questo periodo e di non averlo visto. Questo stacco mentale mi è servito proprio. Qui dentro ho affrontato i miei mostri. Io vorrei che lui mi lasciasse in pace, non lo voglio qui“. A confermare l’idea che la storia con Alex Belli è definitivamente terminata ci ha pensato la stessa Duran, sempre aprendosi con Davide Silvestri.

LEGGI ANCHE >>> Federica Pellegrini vittima di un atto vandalico: mondo dello sport sconcertato

LEGGI ANCHE >>> Mahmood e Blanco hanno detto no: il rifiuto è a dir poco clamoroso

“Io l’ho lasciato, non so se è chiaro. Non so se voi avete capito, ma io l’ho lasciato definitivo. L’avevo avvertito. Io parlo di amore libero, ma significa che devi dire tutto ciò che pensi e hai dentro di te e lui non l’ha fatto. Qui al GF Vip mi sono anche allontanata da lui sentimentalmente”. Insomma per tutti i fan sembra non esserci più speranza di ricucire un rapporto ormai logoro. Vedremo se anche lunedì, ritrovandosi Alex davanti, Delia avrà la stessa fermezza.