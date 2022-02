Doc – Nelle tue mani continua a fare man bassa di ascolti. Protagonista assoluto della serie, Luca Argentero su cui nelle ultime ore sono state fatte delle rivelazioni.

Dopo gli ascolti record di Sanremo 2022, la Rai continua a sorridere. Rivelazione assoluta di questa stagione televisiva è Doc – Nelle tue mani.

La fiction sta ottenendo un riscontro senza precedenti con il pubblico. La quarta puntata in onda su Rai 1, ad esempio, ha raggiunto oltre 6.3 milioni di utenti, confermando l’ampio interesse generato nei primi tre episodi.

Uno dei personaggi cardini della fiction, oltre a Luca Argentero è il dottor Edoardo Valenti (primario di chirurgia), interpretato da Gaetano Bruno. Il protagonista della fiction è stato intervistato dai colleghi di Fanpage.it. L’attore ha iniziato dalla puntata sul Covid lasciando un messaggio di “fiducia nei dottori, in coloro che hanno studiato e cercano di dare il massimo per il nostro bene”.

Il personaggio interpretato da Gaetano Bruno fa uso di droga, cocaina; una debolezza a cui si lascia andare in un momento di forte stress. “Sarà interessante per gli spettatori capire da dove sia nata la scelta di Valenti. Questo appoggiarsi alla cocaina per cercare di continuare a fare al meglio il suo lavoro, perché di questo si tratta. Capiranno i motivi reali che hanno fatto sì che iniziasse in un momento specifico della sua vita ad assumere droghe”.

Doc – Nelle tue mani, rivelazione su Luca Argentero: il pubblico stenta a crederci

Gaetano Bruno, a un certo punto dell’intervista ha parlato di Luca Argentero e del tipo di legame che c’è tra loro. “Il rapporto tra me e Luca è stato purtroppo soltanto sul set. Sia per altri lavori che stavo facendo, sia per il Covid in generale, il rapporto con i colleghi è stato ridotto”.

“Luca è una bella persona, aperta, con una bellissima energia, sempre molto in ascolto rispetto a tutto quello che capita sul set. D’altra parte il grande successo di Doc lo si deve anche a lui e al modo in cui ha interpretato questo eroe empatico”, chiosa il protagonista di Doc – Nelle tue mani.