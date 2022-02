Doc – Nelle tue mani 2 anticipazioni: terribile scoperta di Damiano, ricoverato uno dei protagonisti

Spuntano le prime anticipazioni sulle nuove puntate di ‘Doc-Nelle tue mani 2’. Uno dei protagonisti verrà ricoverato: cosa succederà.

C’è grande attesa per i nuovi episodi di ‘Doc-Nelle tue Mani 2’. In rete, sui vari siti specializzati, iniziano ad uscire le prime anticipazioni sulle puntate che andranno in onda a Rai 1. Non mancheranno i colpi di scena, con il ricovero di uno dei protagonisti.

Doc – nelle tue mani 2 ha raggiunto il giro di boa. Nella serata di ieri, infatti, è andata in onda a quarta puntata della fiction con Luca Argentero. Una puntata a dir poco speciale visto che si sono susseguiti diversi colpi di scena. Nel corso dell’ultimo episodio abbiamo visto una Giulia che ha iniziato a prendere confidenza con Damiano Cesconi. Mentre invece Cecilia ha intuito che Fanti e la sua squadra nascondono un segreto.. Intanto grazie ad un’ex specializzanda di Andrea, si è venuti a conoscenza del passato di Enrico.

Inoltre i test sostenuti da Fanti per diventare il nuovo primario di medicina sono risultati più difficili del previsto. Mentre nel secondo episodio gli spettatori sono potuti venire a conoscenza di tutti i segreti su quello che è successo nei mesi dell’emergenza e sulla morte di Lorenzo. Momento difficile invece per Carolina e suo padre, con il rapporto che si è incrinato. Al termine del secondo episodio il regista ha anche ripercorso l’inizio della relazione tra Massimo ed Elisa e l’origine della crisi di Gabriel. Grazie a Riccardo, infine, si è venuti a conoscenza del significato di ‘Cane Blu‘.

Doc – Nelle tue mani 2, clamorosa scoperta di Damiano su Fanti: cosa succede

Sulla rete quindi sono spuntate le prime anticipazioni riguardanti la nuova puntata di ‘Doc – Nelle tue mani 2‘. Infatti il primo episodio è intitolato ‘Streghe‘, con Fanti che per curare la madre carcerata dovrà battere i pregiudizi dell’intero reparto. Intanto l’uomo verrà preso di mira dall’inchiesta sulla pandemia. Proprio a causa di questa inchiesta si riavvicineranno molto Agnese e Andrea.

Mentre invece Damiano farà una scoperta scioccante su Doc e la sua squadra e dovrà decidere da che parte stare. Gabriel è pronto a partire ma qualcosa lo tormenta. Nel secondo episodio, intitolato ‘Padri’, nel reparto verrà ricoverato uno dei protagonisti della serie. Allo stesso tempo vedremo distanziarsi sempre di più Doc e Carolina, con Andrea che inizia a dubitare delle sue capacità di medico e di padre.

Colpo di scena anche per Riccardo e Alba che faranno una gita fuori porta ma le cose non andranno come previsto. Mentre Damiano tornerà a Roma per aiutare il padre. La situazione risulta delicata con Caruso che si offre di aiutarlo ma vuole qualcosa in cambio. Appuntamento quindi alla prossima puntata che andrà in onda il 17 febbraio in prima serata sempre su Rai 1.