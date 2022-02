Crisi Ucraina, Joe Biden ai cittadini americani: “Lasciate subito il Paese”

“I cittadini americani dovrebbero partire ora” dall’Ucraina. Così il presidente Usa Joe Biden durante un’intervista con la Nbc, mentre la tensione tra Russia e Occidente continua a crescere.

“Non è come avere a che fare con un’organizzazione terroristica – spiega – Abbiamo a che fare con uno degli eserciti più grandi del mondo. È una situazione molto diversa e le cose potrebbero andare fuori controllo rapidamente”.

La giornalista Lester Holt della Nbc ha chiesto a Biden quale scenario potrebbe spingerlo ad inviare l’esercito per recuperare i cittadini americani, ma Biden ha chiarito che una soluzione di questo tipo significherebbe scatenare una “guerra mondiale”. “Non c’è. La guerra mondiale è quando americani e russi cominciano a spararsi”.

Biden ha affermato anche che il presidente russo Vladimir Putin “è abbastanza folle da provarci, è abbastanza intelligente da non farlo e di non fare niente che possa avere conseguenze negative sui cittadini americani”.

La nota del Dipartimento di Stato Usa

Intanto il Dipartimento di Stato Usa, con una nota, ha invitato tutti i cittadini americani a lasciare l’Ucraina: “I cittadini statunitensi non dovrebbero recarsi in Ucraina. Quelli in Ucraina dovrebbero partire adesso utilizzando mezzi di trasporto commerciali o privati”, si legge nella nota. “In caso di permanenza in Ucraina, si presti maggiore cautela a causa della criminalità, disordini civili e potenziali operazioni di combattimenti, in caso di un’azione militare russa”.

Colloquio telefonico Usa-Nato

Da un colloquio telefonico Usa-Nato, come ha affermato Ned Price, il portavoce del capo della diplomazia Usa, è emerso “l’impegno degli Usa a una stretta cooperazione e consultazione con alleati e partner”, ribadendo l’intenzione di Washington di “imporre gravi costi a Mosca, se dovesse portare avanti un’ulteriore aggressione contro l’Ucraina”.

La linea dura di Scholz

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha ammonito la Russia: “In questa situazione critica per tutti noi, la Russia non dovrebbe sottovalutare la nostra unità e determinazione come partner all’interno dell’Ue e come alleati all’interno della Nato”.

L’Uk allarga la lista dei potenziali sanzionati

Intanto il Governo UK ha ampliato la lista delle persone fisiche e giuridiche potenzialmente destinatarie di sanzioni nel caso di un’aggressione russa ai danni dell’Ucraina, a chiunque “sia responsabile di, si impegni in, sostenga o promuova ogni politica o iniziativa che destabilizzi l’Ucraina o ne pregiudichi o minacci l’integrità territoriale, la sovranità o l’indipendenza”. Potrebbe essere punito anche chi “fornisca servizi finanziari o renda disponibili fondi, risorse economiche, beni o tecnologie” per questi scopi.