Caro bollette, l’aumento è da record: che batosta per tutti

Caro bollette, l’aumento è record: che batosta per tutti. Non smettono di arrivare le brutte notizie sul fronte del rincaro dell’energia

Siamo di fronte ad un’impennata dei consumi che riguardano gas e luce che produrranno una spesa complessiva di 1000 euro in più l’anno per ogni famiglia italiana.

La crisi geopolitica internazionale sta portando ad una situazione insostenibile per i costi delle bollette. Come anticipato in largo anticipo dai vertici dell’Unione Europea, quello che sta accadendo con la Russia avrà ripercussioni sulle tasche dei cittadini. L’Italia è purtroppo ai primi posti per i rincari che le famiglia devono fronteggiare per luce e gas e già in questo avvio di 2022 ne abbiamo avuto un assaggio. Dopo il contenimento delle spese durante il biennio pandemico, ora il tentativo di ritorno alla normalità porta in dote un esborso davvero monstre.

Questo ha fatto scoppiare le solite e interminabili polemiche (questa volta più che giustificate ci sentiamo di aggiungere) per quanto deciso sulle forniture energetiche. Tale scenario coinvolge sia i privati cittadini che i professionisti, le attività commerciali e le partite IVA. Da una semplice e rapida analisi condotto dagli esperti del settore, è stato quantificato come per il mese di Febbraio sia in arrivo un ulteriore peggioramento.

Caro bollette, l’aumento è record: circa 1000 euro in più a famiglia

Entrando nello specifico dell’ammontare delle bollette possiamo notare come nei prossimi giorni sono previsti aumenti di oltre il 50% rispetto ai prezzi dello stesso periodo dello scorso anno. Qualcosa in meno dovremmo attenderci sul fronte gas, dove il rincaro sarà dell’ordine del 45%. Una stima piuttosto attendibile recita che in totale, facendo un calcolo medio, i costi per una singola famiglia italiana lieviteranno di circa 1000 euro in 12 mesi.

Per far fronte a tale apocalittica previsione, il Governo sta valutando nuove azioni per bloccare in qualche modo la vertiginosa ascesa delle bollette. Il fondo da 5 miliardi dovrebbe in tal senso essere integrato dalle nuove risorse del Governo messe a bilancio nel corso della primavera. Si parla di altrettanti 5 miliardi da investire contestualmente per mitigare l’impatto sulle importazioni schizzate alle stelle.

LEGGI ANCHE >>> WhatsApp, il trucco per effettuare videochiamate anche con 50 persone: che svolta!

LEGGI ANCHE >>> Netflix, è arrivata la resa dei conti: tutto il pubblico senza parole

Le associazioni di categoria stanno facendo sentire la propria voce per trovare un’intesa in merito, chiedendo una sterilizzazione quasi totale dei costi. Chi rischia di trovarsi maggiormente in difficoltà sono le attività commerciali, già messe in ginocchio dal Covid-19 negli ultimi 2 anni e ancora non tornate ai livelli di introito pre-pandemici.