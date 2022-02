Canone Rai, mazzata in arrivo per gli italiani: cosa può succedere

Una vera e propria mazzata potrebbe colpire gli italiani. Infatti l’argomento più caldo delle ultime ore è il Canone Rai: cosa sta succedendo.

Si torna a parlare di Canone Rai, con una nuova mazzata che potrebbe colpire gli italiani. La possibile decisione fa tremare i cittadini, già colpiti dai rincari di luce e gas. Andiamo a vedere cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane.

In queste ore si sta tornando a parlare di Canone Rai proprio a causa delle ultime dichiarazioni di Carlo Fuortes. Infatti secondo l’amministratore delegato del servizio pubblico la tv di stato è sotto finanziata. Ad oggi l’imposta per i cittadini e di 90 euro l’anno, una cifra minore rispetto agli altri paesi europei. La tassa ricevette un brusco taglio nel 2016, quando Matteo Renzi decise di introdurne il pagamento in bolletta.

Dopo l’ultimo provvedimento dell’allora Presidente del Consiglio dei Ministri, ora la Rai starebbe pensando ad una possibile marcia indietro. Infatti due sono le strade pronte ad essere percorse dal servizio pubblico: tornare ai costi pre 2016 (ossia prima del provvedimento preso da Matteo Renzi) o adeguarsi ai costi del resto dei Paesi dell’Unione Europea. Andiamo quindi a vedere perché si chiede di aumentarlo.

Canone Rai, possibile aumento: cosa sta succedendo

Dal provvedimento emanato da Matteo Renzi, allora Presidente del Consiglio dei Ministri, nel 2016, il canone Rai è passato da un prezzo di 113 euro a 90 euro. Una riduzione che ammonta al 20%, ma con le persone che sono state costrette a pagarlo visto che l’imposta venne inclusa in bolletta. Quindi il vantaggio andava a favore sia dei cittadini che pagavano di meno, sia del servizio pubblico che poteva godere di più italiani costretti a pagare l’imposta.

Adesso però l’amministratore delegato Rai, Carlo Fuortes, sembrerebbe pronto a chiedere un aumento. Infatti proprio per l’Ad la tassa è troppo bassa rispetto agli obblighi e alle attività che la tv di stato è tenuta a svolgere. Inoltre c’è da dire che di questi 90 euro, la Rai ne riceve solamente 74, visto che lo stato trattiene una percentuale di gettito. Quindi secondo Fuortes, rispetto agli altri stati europei, il servizio pubblico italiano è complessivamente sottofinanziato. L’amministratore delegato si è espresso in merito anche durante l’ultima commissione Lavori Pubblici al Senato.

In quell’occasione, l’ad dichiarò: “Il finanziamento del servizio pubblico è un prerequisito indispensabile, deve essere cioè tale da non porre la società in una condizione di “minorità”, tale da impedire di rispettare l’essenziale principio di indipendenza che costituisce la qualità che connota la costituzione dei servizi pubblici e la loro capacità di agire” – ha poi concluso – “È indubbio che il finanziamento debba essere commisurato e adeguato agli obblighi assegnati, stabile e trasparente“.