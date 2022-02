Anticipazioni Uomini e Donne, Ida Platano lascerà lo studio? Gemma ancora in alto mare

Due amiche inseparabili e due destini diversi: le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne svelano cosa accadrà a Gemma e Ida Platano

Gemma Galgani ed Ida Platano sono molto amiche dentro e fuori il dating show e non l’hanno mai nascosto, tuttavia sono due persone con due storie diverse ed un destino che non le accomuna affatto.

Un’amicizia nata tra i banchi di Uomini e Donne, Ida Platano e Gemma Galgani sono inseparabili dentro e fuori dal dating show. Tuttavia, le due dame hanno fin qui compiuto un percorso diametralmente diverso: la Platano ha trovato l’amore con Riccardo Guarnieri, salvo poi finire male, la Galgani invece non ha mai avuto un decollo.

Anche Ida ha avuto a che fare con forti scottature in amore, al di là di Riccardo, dopo di lui c’è stato Diego Tavani che ha avuto un comportamento al quanto ambiguo. Sembrerebbe, però, che la dama stia trovando il suo riscatto con Alessandro: i due sono realmente in sintonia, pertanto potrebbero decidere, non tra molto, di uscire insieme dal dating show. Che sia la volta giusta?

Per quel che riguarda, invece, Gemma Galgani, la dama torinese è ancora in alto mare. Tuttavia, sembrerebbe che anche lei abbia messo gli occhi su un nuovo cavaliere del dating show.

Anticipazioni Uomini e Donne, quel feeling tra Luca e Soraya

Tomo tomo, Luca Salatino ha conquistato il Trono di Uomini e Donne e si è fatto fila tra le corteggiatrici. Nonostante sia passato poco tempo dalla sua seduta lì, l’ex corteggiatore di Roberta Ilaria sta già facendo parlare molto di sé. In particolare, i telespettatori hanno notato la sua particolare attrazione nei confronti di Soraya che, al momento, sembrerebbe essere la corteggiatrice che più fa al caso suo. Oggi, in studio, verrà mostrata una nuova esterna tra i due. Proprio perché è ancora presto, però, Luca Salatino non sbarra nessuna strada e prosegue la sua conoscenza con Lilli.

Destino diverso, e molto movimentato, quello del trono di Matteo Ranieri che oggi, con l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne, vedrà andar via le sue corteggiatrici amareggiate e deluse perché si è speso molto -forse troppo- per Denise.