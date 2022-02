Anticipazioni Un posto al sole: Renato “maschio e floreale”, dramma Rossella

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 14 al 18 febbraio, che andranno in onda su Rai 3 alle 20:45, vedono Rossella continuare a soffrire per la terribile scoperta. Nella settimana di San Valentino, tanti cuori si infrangeranno.

Gli spettatori di Un posto al sole hanno potuto vedere ancora una volta Renato e Raffaele litigare. L’ultima occasione è arrivata dal corso di sommelier presso il Caffè Vulcano, a cui hanno partecipato entrambi. Il ritardo di Raffaele ha subito acceso l’atmosfera e dato il via a scambi di insulti reciproci, che sono passati in fretta in secondo piano.

Renato, infatti, si vedrà corteggiato pesantemente da Giuditta. La donna, dopo essersi avvicinata a lui, inizierà a paragonare il vino “floreale, ma aspro e maschio” al pensionato. La reazione di lui sarà molto sorpresa e perplessa. Per fortuna, il “nemico” Raffaele gli terrà compagnia anche quando Giuditta gli chiederà di fermarsi a bere.

UPAS, Roberto Ferri vorrà farla finita per sempre: i fatti

Rossella, andando all’ospedale, troverà casualmente una persona a lei molto cara, Corrado. Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate dal 14 al 18 febbraio rivelano che la donna, grazie a questa terribile esperienza, capirà quanto possa essere difficile per un medico rimanere professionale senza lasciarsi trascinare dai propri sentimenti.

Nel frattempo, parecchi dei protagonisti della soap opera si troveranno con il cuore infranto. Sorrisi e Canzoni Tv anticipa che Roberto Ferri, dopo la partenza della sua Marina, sarà distrutto dal dolore e prenderà una decisione molto forte, dichiarandosi pronto a farla finita per sempre con l’amore. Sfogherà quindi il suo malessere su Lara.

Anticipazioni Un posto al sole: dal 14 al 18 febbraio potrebbe andare in onda anche un tradimento? Ecco i dettagli

Nelle anticipazioni sulle puntate di Un posto al sole dal 14 al 18 febbraio si vedrà Chiara sempre più distante da Nunzio: sembrerà che fra i due non ci sia davvero più nulla da fare. Franco, mentre la sua relazione con Angela andrà naufragando, preferirà riavvicinarsi a Katia piuttosto che lavorare per ricucire la storia d’amore.

