Anticipazioni Tempesta d’Amore, gesto folle: vuole togliersi la vita

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore svelano di un risvolto assurdo della trama: uno dei personaggi tenta un gesto folle

Un dolore insopportabile, la voglia di farla finita: così le anticipazioni di Tempesta d’amore giustificano il gesto folle che uno dei personaggi della soap opera tedesca. Cosa succederà?

Le anticipazioni di Tempesta d’amore della settimana dal 13 al 19 febbraio fanno sapere che Ariane si renderà conto di non riuscire a sopportare più il dolore che le ha causato la sua improvvisa malattia e lo confesserà a Erik. È al compagno, infatti, che chiederà aiuto per farla finita. Quest’ultimo si mostra disponibile, a patto che tutto venga programmato dopo il loro matrimonio.

Tuttavia, le cose non vanno come previsto perché Erik si renderà conto che la donna che ama sta soffrendo troppo e non ce la fa ad aspettare il matrimonio, pertanto decideranno di anticipare il programma. Nel frattempo, però, Ariane si recherà nel posto in cui lei stessa ha ucciso Karl e prenderà una dose di medicinali elevata a tal punto da perdere i sensi.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, l’esito della sfida di Benni

Dopo quanto accaduto nelle scorse puntate, Robert ha un ripensamento sul conto di Benni e gli concede di affrontare una prova che, se superata, gli concederà di poter accedere nuovamente al suo posto. Senza problemi, il ragazzo affronterà con determinazione la prova che lo porterà ad essere ammesso al Furstenhof. Nonostante la gioia per suo figlio, i rapporti tra Cornelia e Benni non miglioreranno.

Nel frattempo che il lato sentimentale di Erik non procede come vorrebbe, al contrario riesce nella sua missione di nascondere le prove della sua frode ai danni di Cornelius. Selina però chiederà aiuto a Christoph per uscire dalla situazione, per conto del marito. A questo punto Crtisoph scoprirà tutto sull’omissione di Erik e confesserà la cosa a Selina che accetterà l’offerta proposta. L’uomo, ancora incredulo, deciderà di rimanere al Furstenhof e di chiedere a Florian di testimoniare contro il fratello.

Tutte le puntate con i nuovi episodi vanno in onda dal lunedì al sabato a partire dalle 19:50 su Rete 4.