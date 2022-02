Andrea Nicole e Ciprian, il coronamento della loro storia d’amore: la gioia dei fan

Andrea Nicole e Ciprian sono stati molto discussi, ma alla fine ha trionfato l’amore tra loro e sono pronti per un grande passo

L’uscita di scena di Andrea Nicole e Ciprian da Uomini e Donne è stata molto discussa, tuttavia la coppia è riuscita a trovare il proprio equilibrio e vivere la propria quotidianità più uniti che mai.

Andrea Nicole e Ciprian sono una coppia più affiatata di quanto si potesse immaginare e quotidianamente lo esternano anche ai follower di Instagram. Questa volta, invece, i due usciti da Uomini e Donne hanno parlato in una lunga intervista al Magazine del dating show in cui hanno parlato della loro storia d’amore e dei progetti futuri.

In particolare, la tronista ed il corteggiatore hanno voluto dare un annuncio che nessuno poteva aspettarsi: hanno intenzione di sposarsi ed adottare bambini. La coppia, infatti, ha spiegato: “Sono progetti che abbiamo e che fanno parte di ciò che desideriamo per il nostro futuro. In particolare, il matrimonio credo sia un valore aggiunto alla convivenza. Non penso sia un passo fondamentale, mentre un figlio o dei figli sì, e ne vorremmo assolutamente”.

Andrea Nicole e Cipriani pazzi d’amore, il loro ritorno in studio

In settimana, Andrea Nicole e Ciprian sono tornati in studio per condividere con il parterre ed i telespettatori la loro storia d’amore che procede a gonfie vele. La coppia ha condiviso l’esperienza tramite le colonne del Magazine di Uomini e Donne: “Credo che più delle scuse che gli ho fatto in studio, anche se poco argomentate vista la situazione concitata, non mi sento di dirgli nulla. Per quanto possa contare per Alessandro in questo momento, l’unica cosa che posso fare è garantirgli che da parte mia non c’è stata mai l’intenzione di prenderlo in giro, tutt’altro”.

Andrea Nicole è molto riconoscente a Maria De Filippi, perché prima tronista trans della storia del programma di Canale 5 ed ha speso parole deliziose sul suo conto: “Ha avuto sempre cura che nessuno mi facesse del male, dal primo all’ultimo giorno del mio percorso e anche dopo. La reputo una persona splendida e averci a che fare è stato speciale, e spero di poterla avere a fianco anche in futuro perché è bello avere una figura come lei nella vita”.