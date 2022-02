WhatsApp, il trucco per effettuare videochiamate anche con 50 persone: che svolta!

Spunta su WhatsApp un trucco per effettuare videochiamate con cinquanta persone. Andiamo quindi a vedere come applicarlo sull’applicazione.

Sono tantissime le novità su WhatsApp, che continua ad aggiornarsi di continuo con nuovi update ufficiali. Oggi però vi andremo ad illustrare un trucco che vi permetterà di ampliare le chiamate fino a cinquanta persone: andiamo a vedere come fare.

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo e ci permette di chattare e video-chiamare i nostri contatti gratuitamente. L’app è utilizzata da oltre 2 miliardi di utenti attivi, che sfruttano il servizio di Menlo Park per tenere i contatti con i propri amici e parenti. Proprio un gruppo di utenti è riuscito a trovare un escamotage per ampliare il mite massimo di partecipanti alle video-chiamate fino a 50 persone.

Infatti come tutti sappiamo l’applicazione fa parte del colosso Facebook, detenuto da Mark Zuckerberg. Allo stesso tempo il social blu utilizza un’altra piattaforma di messaggistica che come tutti sappiamo si chiama Messenger. Infatti proprio all’interno di quest’ultima app possiamo creare videochiamate fino a 50 persone che possono essere condivise sulla chat di WhatsApp tramite link di invito. Così facendo, da oggi, possiamo effettuare video-chiamate fino a 50 utenti.

WhatsApp, come evitare di essere spiati: trucco magnifico

Sono sempre tante le problematiche riguardanti la privacy in un mondo ampiamente tecnologico. Infatti gli utenti non possono fare nulla quando si parla di attacchi hacker e vari bug dell’applicazione stessa. L’unico strumento che riesce davvero a proteggerci è la crittografia end-to-end, ossia il sistema di protezione dei messaggi del servizio di messaggistica stesso. Nonostante ciò esistono diversi trucchi per proteggere al meglio le nostre conversazioni.

Uno di questi è proprio Serratura Applock, un’applicazione di terzi che può mettere al sicuro le vostre conversazioni. Questo servizio vi permetterà di mettere un blocco all’entrata, attivando un sistema che legge la tua impronta digitale, quindi possibilmente il sistema più sicuro che c’è. mettere un blocco all’entrata, attivando un sistema che legge la tua impronta digitale, quindi possibilmente il sistema più sicuro che c’è. Inoltre sempre Applock vi permetterà anche di inserire una password per proteggere il tutto al meglio.