Uomini e Donne anticipazioni: cambia tutto per Luca Salatino, Armando deluso. Cosa vedremo nella puntata di giovedì 10 febbraio

Dopo l’eliminazione di Eleonora, il tronista potrebbe ricevere una doppia sorpresa riguardo due nuove corteggiatrici. Nel frattempo Matteo Ranieri ha ritrovato la serenità con Federica.

Nella consueta fascia pomeridiana delle 14.45-16 ritroveremo in diretta i protagonisti di Uomini e Donne. Maria De Filippi è pronta a condurre una nuova puntata del format di grande successo. In questo giovedì 10 febbraio i protagonisti saranno Luca Salatino e Matteo Ranieri. Secondo le anticipazioni diffuse, quest’ultimo sarà al centro della scena nella prima parte del programma, quando verrà mostrato il nuovo clima di serenità che si è venuto a creare con Federica, dopo lunghi contrasti vissuti in passato. A quel punto entrerà in scena Luca, che ha invece schiuso la parentesi con Eleonora, dopo una grande delusione.

Dopo diverse segnalazioni su un presunto rapporto nascosto della ragazza al di fuori dello show, Luca e la redazione di Uomini e Donne hanno deciso di indagare sulla vicenda. In attesa di capire definitivamente la verità, il tronista ha scelto di eliminarla dal suo parterre.

Uomini e Donne anticipazioni: Armando Incarnato e Luca Salatino al centro della scena

Tra le varie corteggiatrici che stanno colpendo ora la sua attenzione c’è di sicuro Lily, in grado di scalare la classifica delle sue attenzioni. Il percorso dell’ex corteggiatore di Roberta Ilaria Giusti è comunque solo all’inizio e nuove figure potrebbero affacciarsi alla sua finestra. Si parla di due nuove corteggiatrici per Luca e vedremo di chi si tratterà.

Ovviamente come di consueto ci sarà spazio anche per la versione Over, con dame e cavalieri estremamente agguerriti.

Sara, dopo la fine della frequentazione con Giuseppe, sarà uscita con un altro cavaliere del parterre? Armando Incarnato sarà tra i protagonisti, con le sue difficoltà nel trovare una dama con cui iniziare una conoscenza assidua. Secondo quanto visto nelle ultime puntate, Denise sembrava essere entrata nelle sue grazie, cosa che non è piaciuta a Matteo Ranieri, di cui la donna è corteggiatrice. Lei ha ribadito di non avere interessa per Armando e di partecipare solo per conquistare il cuore di Matteo. A questo punto le strade per Incarnato sembrano essere sempre meno, vedremo se qualche novità uscirà fuori questo pomeriggio.