“Prima o poi esce quella che sei”: Soleil Sorge, la frase che svela tutto. Per la prima volta parla qualcuno che l’ha conosciuta bene

Non sappiamo ancora come andrà a finire il Grande Fratello Vip 6 e se Soleil Sorge sarà tra gli inquilini della casa che si giocheranno la vittoria. Ma sappiamo già che comunque uscirà rafforzata da questa esperienza e non le mancheranno le proposte.

I suoi fan impazziscono per il carattere della modella e influencer romana che non ha mai avuto problemi a dire in faccia a nessuno quello che pensa. I suoi detrattori dicono che proprio questo è il suo difetto, non saper essere diplomatica e nemmeno avere rispetto dei sentimenti di altre persone.

La verità forse sta nel mezzo ma c’è chi la conosce bene o almeno ha avuto modo di conoscerla da vicino in passato. Perché la prima apparizione di Soleil in tv è stata come corteggiatrice di Uomini e Donne. E tutti quelli che passano dallo studio del dating show di Maria De Filippi, devono anche confrontarsi con Raffaella Mennoia che supervisiona i casting dei ragazzi.

Soleil Sorge, la frase che svela tutto: Raffaella Mennoia aveva capito subito chi fosse

Il settimanale ‘Oggi’ ha contattato la storica autrice di Uomini e Donne, vero braccio destro di Queen Mary, per sapere com’è veramente Soleil. E lei ha fatto un ritratto molto fedele. “Le piacciono i panni della cattiva, ma se vieni ripresa 24 ore al giorno, prima o poi esce quello che sei…”.

Ma Raffaella assolve l’ex corteggiatrice di U&D per il ruolo che ha avuto nella (presunta) rottura tra Alex Belli e Delia Duran. “La morale ci impone di giudicarla spregiudicata, ma in realtà è una donna single che sta giocando le sue carte e usa una strategia in un gioco di strategia…”. E soprattutto, lei era libera mentre l’attore no.

LEGGI ANCHE >>> Katia Ricciarelli ha capito tutto e Delia Duran esce allo scoperto: “Come fai a saperlo?”

LEGGI ANCHE >>> Belen Rodriguez, fulmine a ciel sereno: questa è una brutta batosta!

La Mennoia però conferma soprattutto la vera forza di Soleil. “Ne ho incontrate poche con la sua determinazione, capii subito di avere di fronte una ragazza che aveva fatto un investimento su se stessa…”. E quando uscirà, capiremo se sia stato un investimento vincente.