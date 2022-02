“C’è sempre tanta ansia”, incredibile rivelazione di Milly Carlucci: fan sorpresi

Milly Carlucci spiazza tutti con un’inaspettata rivelazione sull’ansia: “Ci sono veramente tante variabili”.

Ad un giorno dal suo nuovo debutto, Milly Carlucci ha rilasciato importanti dichiarazioni. La conduttrice ha rivelato di essere sempre in ansia quando arriva il momento di andare in onda.

Raggiunta da Tele Sette, Milly Carlucci ha parlato del Cantante Mascherato che andrà in onda a partire da domani, venerdì 11 febbraio 2022, dalle ore 21:25 su Rai Uno. L’attesissimo appuntamento con il fortunatissimo format starebbe generando momenti di panico per la conduttrice: “Prima di partire c’è sempre tanta ansia”.

Milly come sempre, però, è pronta a dare il meglio di se stessa per assicurare il successo al programma di Rai Uno: “Incrociamo le dita perché il successo dipende da cosa piace di più in quell’anno, da com’è combinato il palinsesto. Ci sono veramente tante variabili”, ha chiosato la 67enne originaria di Sulmona.

Il Cantante Mascherato con Milly Carlucci: tantissime novità regaleranno grandi emozioni al pubblico di Rai Uno

Manca solo un giorno al nuovo debutto de ‘Il Cantante Mascherato’ e intanto aumenta la curiosità su chi si celerà sotto le maschere. A tal proposito Milly Carlucci ha rivelato che sono tantissime le novità in serbo per il pubblico di Rai Uno. Tra le tante, da quest’anno, le maschere avranno la possibilità di interagire direttamente con i giudici.

“Ci sarà un rapporto più spontaneo e umano che aiuterà giuria e telespettatori a indovinare chi si nasconde. Perché ognuno ha il suo modo di parlare, con le sue pause e le sue inflessioni dialettali”, ha dichiarato la Carlucci. Insomma, non ci resta altro che attendere il debutto di questa nuova edizione de ‘Il Cantante Mascherato’ che sicuramente regalerà al pubblico di Rai Uno tantissime emozioni.