“Sarà lui a condurre il prossimo Sanremo”: l’annuncio in diretta fa impazzire gli italiani

Il 72esimo Festival di Sanremo si è concluso da poco ma già iniziano a girare voci su chi sarà il prossimo conduttore della kermesse musicale.

Nel corso della scorsa settimana abbiamo assistito al terzo Sanremo condotto da Amadeus, che si è concluso con la vittoria di Mahmood e Blanco con il brano ‘Brividi’. Adesso si sta cercando di capire chi condurrà la prossima edizione: l’annuncio fa impazzire i fan.

Non è passata nemmeno una settimana al termine del Festival di Sanremo eppure i giornali specializzati già iniziano a discutere chi sarà il prossimo conduttore della kermesse musicale. Sono tantissimi coloro che vogliono nuovamente sul palco Amadeus, per un poker che metterebbe d’accordo tutti. I numeri sono tutti dalla parte del presentatore Rai del resto. Infatti i suoi Festival sono tra i più visti in termine di share, ma soprattutto i più apprezzati, con Ama che è riuscito a rinnovare la competizione.

Al momento però il diretto interessato non si è voluto pronunciare su quanto accadrà. Al suo posto però ha parlato l’amico e collega Fiorello, con le sue parole che non lasciano spazio ad alcun dubbio. La rivelazione è arrivata a Porta a Porta, con il mattatore siciliano che ha assicurato che il ravennate condurrà il Festival per la quarta stagione consecutiva. Infatti da Bruno Vespa, Rosario Fiorello ha affermato: “Certo che lo farà, ne sono sicuro, lui a Sanremo ha preso casa, ha già fatto il rogito“.

Sanremo, per Fiorello non c’è alcun dubbio: Amadeus condurrà il quarto Festival consecutivo

Rosario Fiorello quindi non ha alcun dubbio sulla conduzione di Amadeus al quarto Festival di Sanremo consecutivo. Infatti il comico siciliano ha confessato il tutto da Bruno Vespa durante l’ultima puntata di Porta a Porta. D’altro canto Amadeus non ha smentito e di tutta risposta ha aggiunto: “Se ci sarà, ci sarà soltanto se anche Fiorello salirà sul palco anche nella prossima edizione“. Nel corso di questa edizione, infatti, Fiorello è apparso solamente durante la prima serata.

Quindi per la prossima edizione di Sanremo, Amadeus sembrerebbe non voler fare a meno di Fiorello. Infatti Rosario ha scelto di presenziare solamente nel corso di una serata, con la sua assenza che si è fatta sentire dal punto di vista comico. Secondo le indiscrezioni, la Rai spera vivamente in un Ama quater ma la decisione definitiva arriverà solo nelle prossime settimane. Infatti nel caso di rifiuto, la Rai ancora non ha pronto il sostituto del ravennate.