Royal Family, nuova mazzata per Elisabetta: il Covid torna a corte. I festeggiamenti per i 70 anni di regno rovinati subito

Nemmeno il tempo di mandare in archivio i festeggiamenti per i 70 anni di regno della regina Elisabetta, arriva una nuova mazzata su Buckingham Palace. Ancora una volta c’è di mezzo il Covid-19 che non risparmia nessuno.

Pochi minuti fa è arrivata la conferma ufficiale da Clarence House, la sue residenza: il principe Carlo è risultato nuovamente positivo al Covid-19 ed è in autoisolamento. Un secondo caso che lo vede direttamente coinvolto dopo quello del marzo 2020, quando si era auto isolato in Scozia, con sintomi lievi. In questa occasione invece almeno per ora non sappiamo nulla di più se non il risultato del tampone.

A dicembre fonti vicine a Carlo avevano confermato che lui e Camilla erano stati sottoposti al richiamo e cercavamo di persuadere tutti a farlo il prima possibile. Perché se è vero che la Gran Bretagna sta per allentare la presa e concedere maggiori libertà. Ma il numero dei casi è ancora elevato.

This morning The Prince of Wales has tested positive for COVID-19 and is now self-isolating.

HRH is deeply disappointed not to be able to attend today’s events in Winchester and will look to reschedule his visit as soon as possible.

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 10, 2022