Oggi è una rockstar di fama internazionale e il più amato in Italia: lo riconosci?

Il bambino nella foto oggi è una rockstar di fama mondiale. La sua musica adrenalinica ha fatto innamorare tutti gli italiani

Per scoprire l’identità del bambino nella foto vi forniremo alcuni indizi.

È nato a Roma l’8 gennaio del 1999 e sin da piccolo amava la musica e per amore di questa, dopo aver cominciato a studiare al Liceo Classico della sua città interrompe gli studi per inseguire il suo sogno che lo porterà a X-Factor.

È stato durante una sua esibizione sul palcoscenico di X Factor che ha mostrato la sua tempra. Si è lanciato in una danza provocante attorno ad un palo indossando solo degli slip e mettendo in mostra un vistoso tatuaggio con la scritta Kiss This sul gluteo.

Nel corso della sua partecipazione allo show Alba Parietti gli dedica un post su Instagram dove si dice conquistata dal suo fascino: “Mi sono innamorata … sarà insano ma cosa ci posso fare?#faro’ peccato?

In pochissimo tempo l’artista ha rivelato di aver ricevuto svariate avances, oltre che dalle sue fan più piccole, da donne più grandi di lui. Il motivo? Ragazzo di bell’aspetto che oltre a prendersi cura dei suoi brani, cura molto il proprio corpo. I suoi look anni ’70, così ricercati, hanno catturato l’attenzione di numerosi followers. Ama indossare orecchini e vistose collane, e oltre alla musica ama la moda.

Oggi è una rockstar di fama internazionale e il più amato dal pubblico: lo riconosci?

Ha sempre affermato di di detestare la scuola e al settimanale Glamour ha rivelato: “Facevo schifo, non mi applicavo… Morale: due bocciature, tre con quella che sta per arrivare”, facendo riferimento al periodo della sua partecipazione a X Factor. Nel 2018 un suo tatuaggio con la scritta “Je suis Christ” ha scatenato numerose polemiche, e molti fan lo hanno invitato a non montarsi la testa. Restando in tema tatuaggi, ne ha uno a forma di medusa, in un punto del suo corpo in cui è stato punto da un vera medusa.

Dopo la vittoria del Festival di Sanremo partecipa con la sua band all’Eurovision Song Contest 2021 dove è stato accusato dalla stampa francese di aver fatto uso di sostanze stupefacenti nel corso della cerimonia, ripreso dalle telecamere. In conferenza stampa lo stesso cantante ha negato queste accuse e si è reso disponibile anche a fare il test antidroga. Come avrete sicuramente capito, il bambino nella foto è Damiano David, il frontman dei Maneskin.