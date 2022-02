Morte Luc Montagnier: il ricordo del senatore Gianluigi Paragone (Gruppo Misto)

“Lui partiva dal presupposto che non esiste un punto fermo nella ricerca, era questo, sostanzialmente, il motivo per cui si arrabbiava con quelli che lo attaccavano. E per questo si incavolava per le critiche che gli piovevano addosso", racconta.

“È stato un grande scienziato, un uomo coraggioso e davvero libero. Un maestro di vita per me che ho avuto il piacere di incontrarlo a Milano. Ricordo che era stato un incontro di grandissima energia. Un incontro che il professore aveva fortemente voluto. Noi all’inizio gli avevamo chiesto solo un intervento video e lui invece era voluto venire personalmente. E da persona carico di entusiasmo qual era, aveva vissuto le giornata a Milano intensamente”. Con queste parole, il senatore Gianluigi Paragone (Gruppo Misto) ai microfoni di Free.it, ricorda il premio Nobel Luc Montagnier, la cui morte è stata ufficializzata poche ore fa.

LEGGI ANCHE: Addio a Donatella Raffai, volto storico di Chi l’ha visto: le commoventi parole del marito

“Lui partiva dal presupposto che non esiste un punto fermo nella ricerca, era questo, sostanzialmente, il motivo per cui si arrabbiava con quelli che lo attaccavano. E per questo si incavolava per le critiche che gli piovevano addosso. Poi, da grande uomo di scienza qual era, le prendeva sempre con il giusto peso. Nel senso che, diceva che non si può non avere mai dubbi, non si può non essere sempre alla ricerca di un punto successivo”.

Com’è nato il rapporto tra Paragone e Luc Montagnier

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Covid, contagi in discesa: cosa cambierà al termine dello stato di emergenza

Il racconto di Paragone prosegue ricordando com’è nato il loro rapporto: “Era nato per caso, io avevo ascoltato le parole del professore, avevo letto dei suoi studi, del suo lavoro. E l’avevo contattato via mail. Avevamo cominciato a scriverci frequentemente e avevamo cominciato a fare dei ragionamenti. Quando poi abbiamo iniziato a concordare sull’utilità di un incontro pubblico, è nata immediatamente l’idea della manifestazione pubblica a Milano”.

La sua scomparsa con cambierà il suo progetto: “Assolutamente no. Il discorso non si interrompe, non l’avrebbe voluto. Dopo l’incontro di Milano era anche nata l’idea di creare un comitato scientifico per continuare a discutere di quelle tematiche. E questo progetto lo portiamo avanti senz’altro”.