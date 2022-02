Milly Carlucci al settimo cielo: c’è una super novità che riguarda i suoi figli

Nel corso della sua ultima intervista, Milly Carlucci ha svelato una super novità riguardante i suoi figli: la showgirl è al settimo cielo.

Torna a parlare Milly Carlucci, che ha deciso di rivelare alcuni dettagli della sua vita nel corso della sua ultima intervista. La presentatrice di Ballando con le Stelle, nello specifico ha rivelato un dettaglio riguardante i figli: cos’è successo.

La carriera di Milly Carlucci si è contraddistinta tra le altre per il suo duro lavoro e per la sua dedizione alla sua famiglia. Infatti nonostante i numerosi impegni in Rai, la showgirl può sempre contare sull’amore di suo marito Angelo Donati, di professione ingegnere. I due si sono uniti nel 1985 e da allora non si sono mai separati. La coppia ha anche due figli, oramai grandi, Angelica e Patrick, che per lungo tempo hanno vissuto all’estero.

Proprio Milly ha sofferto a lungo questa distanza. Ma adesso la Carlucci ha potuto rivelare tutta la sua felicità ai microfoni, affermando che i figli sono tornati a vivere in Italia. I due infatti hanno vissuto gran parte della loro vita in Inghilterra. La figlia della conduttrice oggi è diventata la presidente dell’associazione nazionale dei giovani costruttori. Mentre invece Patrick ha deciso di abbandonare Londra per lavorare nell’azienda del padre.

Milly Carlucci festeggia il ritorno in Italia dei figli: la rivelazione

Nonostante Patrick e Angelica svolgano dei lavori completamente differenti dal suo, Milly Carlucci ha rivelato che i due la seguono spesso negli studi delle trasmissioni in cui lavora. Infatti ai microfoni la presentatrice ha rivelato: “Sia i miei figli sia i loro amici mi danno sempre il loro parere sincero e io ne faccio sempre tesoro“. Ma lo stesso Angelo Donati è un telespettatore attento e non si perde alcun programma condotto dalla moglie.

Nonostante sia un personaggio pubblico, Milly è riuscita a tenere il suo matrimonio lontano dalle voci di gossip. Infatti in tanti anni di unione con Angelo non è mai uscito alcun scoop. Inoltre i due sono ancora affiatatissimi, un amore definito dalla Carlucci stessa vero, sincero, nato per caso, che le ha cambiato la vita della.

Inoltre proprio parlando del marito, la conduttrice ha confessato che nemmeno lui conosce i concorrenti della varie edizioni di Ballando con le Stelle. Infatti Milly ha fatto un patto di riservatezza con i suoi autori ed a quanto pare lo ha esteso anche al marito. Infatti come gli altri spettatori anche Angelo conosce i concorrenti puntata dopo puntata.