Meteo, ancora sole sull’Italia: da San Valentino piogge e neve

Ancora condizioni meteo ottimali per l’Italia, illuminata dal sole. Solo da San Valentino avremo piogge e neve pronte a tornare.

Il meteo sulla penisola italiana continuerà ad essere segnato dall’anticiclone africano, che sta illuminando l’intero settore. Anche oggi avremo quindi condizioni di bel tempo su tutte le regioni: cosa succederà nelle prossime ore.

Nel corso delle prossime 24 ore, l’Italia continuerà a godere di un meteo dalle caratteristiche primaverili. Il sole quindi illuminerà tutte le regioni peninsulari, andando a creare una situazione atmosferica certamente fuori stagione. Infatti le temperature sono ben più alte rispetto alla media e la penisola si sta apprestando a chiudere una delle stagioni invernali più calde di sempre, che ha portato anche ad un problema di siccità.

Per gli amanti delle giornate uggiose e della pioggia, però, non c’è da disperare. Infatti dall’inizio della prossima settimana, un ciclone è pronto ad investire il paese. A partire da San Valentino, quindi, piogge e neve torneranno a cadere sui diversi angoli del paese, scacciando via il campo di alta pressione che oramai da tempo soggiorna sulla penisola. Andiamo quindi a vedere cosa sta succederà durante questo giovedì sull’Italia.

Meteo, ancora anticiclone sull’Italia: le previsioni per questo giovedì 10 febbraio

La riscossa del maltempo è pronta a piombare sulla penisola, ma prima ci sarà tempo per altre 24 ore di anticiclone. Infatti avremo ancora la vasta area di alta pressione pronta ad agire sul paese. Questo giovedì però potrebbe essere l’ultimo giorno della settimana segnato dal bel tempo, visto che a partire da domani degli impulsi artici potrebbero insidiare l’Italia. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una situazione di tempo stabile. L’unica insidia è presentata dalle nubi basse che copriranno il cielo della Liguria. Inoltre al mattino avremo anche qualche banco di nebbia che ridurrà lievemente la visibilità sulla pianura lombardo-veneta. Situazione leggermente più soleggiata sui rilievi, specie sulle Alpi. Le temperature calano lievemente con massime tra i 10 ed i 13 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo cielo soleggiato su gran parte delle regioni. Le nuvolosità, infatti, copriranno solamente Toscana ed Umbria. Inoltre nel corso della giornata sono attese delle nebbie e della nuvolosità bassa nelle ore più fredde. Le temperature risulteranno stazionarie, con massime che andranno dai 12 ai 16 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un cielo soleggiato su tutto il comparto, salvo qualche foschia sul Salento. Rinnovate quindi le condizioni di bel tempo che hanno caratterizzato questi giorni. Le temperature risulteranno stabili, con massime che andranno dai 14 ai 17 gradi.