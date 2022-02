Lutto improvviso nel mondo del cinema: muore suicida, la notizia shock che ha sconvolto tutti in queste ore

La depressione sembra aver inghiottito un’altra vita a Hollywood. Il 31 dicembre 2019 aveva annunciato con un lungo messaggio la sua liberazione dalla depressione. La malattia lo accompagnava da tempo, ma in quel periodo aveva colpito più duro del solito. Incredibilmente, quell’esperienza lo aveva rafforzato e gli aveva dato consapevolezza.

Il benessere fisico e psichico erano dei problemi per lui, ma aveva imparato a prendersi cura di sè stesso, aggiungendo: “Adesso ho capito qual è la battaglia“. Allo stesso tempo, aveva spiegato di aver voluto parlare apertamente per dare coraggio a chi si trovava nella sua stessa condizione, ma non aveva coraggio di ammettere la propria depressione.

Cinema americano in lutto, la notizia shock: è un suicidio

Il lungo messaggio scritto il 31 dicembre 2019 si concludeva con una tenerissima dichiarazione d’amore a Cole Shneider, la donna che aveva conosciuto nel periodo più buio della sua vita. Non le aveva mai fatto troppe domande riguardo il suo passato, e non gli aveva mai fatto pesare troppo che avesse la depressione.

Il 6 marzo 2020, poco dopo il messaggio in cui ammetteva i suoi problemi, Chris Huvane decise di sposare la donna della sua vita, Cole Shneider. La felicità è durata meno di due anni: il 9 febbraio sembrerebbe che lui si sia tolto la vita. Sul terribile gesto, si stende la pesantissima ombra della depressione: perchè non è riuscito a vincere questa battaglia?

Parla il protagonista di Scrubs: “Mia madre mi sta aiutando a superare questo momento, è una psicologa”

Chris Huvaine era un redattore che poi si era specializzato in pubbliche relazioni ed era diventato l’agente di moltissimi talenti di Hollywood. Zach Braff, popolare volto della serie televisiva Scrubs, è distrutto: “Era il mio migliore amico. Ho fatto tutto ciò che potevo per aiutarlo a combattere contro la depressione. Avevo anche pensato di trasferirmi da lui“.

Ecco il messaggio del 31 dicembre in cui annunciava la sua vittoria contro la depressione (in lingua inglese):

Questo, invece, uno degli ultimi video che lo ritraggono: sembra incredibile pensare che si sia suicidato per depressione.