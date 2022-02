Delia Duran, prima finalista e protagonista del GF Vip 6 esce allo scoperto dopo che Katia Ricciarelli ha lasciato intuire di aver capito tutto.

Delia Duran prima finalista del GF Vip 6 mentre Alex Belli sta per tornare nella Casa per chissà quale motivo.

Riconciliarsi alla sua dolce metà, dichiararsi e Soleil o per riprendere l’esibizione artistica da dove l’ha lasciata? Risposte esatte ad oggi non ve ne sono. Dubbi e supposizioni rendono il quando poco chiaro, a tratti enigmatico e incomprensibile. Tante le spiegazioni date che vanno dell’alchimia all’amore libero, passando per i baci artistici.

In molti suppongono che i due quasi coniugi abbiano architettato tutto prima di entrare nel programma, forse perché la loro relazione era giunta ai titolo di coda o per avere maggiore visibilità. I comportamenti avuti da entrambi nella Casa però disorientano tutti. Delia è entrata nella casa in cerca di spiegazioni mentre adesso sembra essersi infatuata di Antonio Medugno.

Katia Ricciarelli ha capito tutto e Delia Duran esce allo scoperto: “Come fai a saperlo?”

Da quando è entrata nella casa del GF Vip Delia Duran ha creato scompiglio e ridotto in briciole la triplice alleanza: Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Ha flirtato con Gianluca Costantino, ha scatenato la gelosia di Sophie Codegoni, stuzzicato Barù e ieri si è avvicinata ad Antonio Medugno.

Il tiktoker napoletano, triste per le discussioni avute con Gianluca e Alessandro, ha meditato di abbandonare il GF Vip. Delia ha passato un po’ di tempo con lui e tra una chiacchiera e l’altra l’ha raggiunto in camera. Ha strusciato il suo naso a quello di Antonio e da tentatrice gli ha detto: “Meglio stare lontana da te. Meglio così”.

Pochi istanti dopo Katia Ricciarelli ha chiesto alla coinquilina se le piacesse Antonio e lei ha confermato: “Sì mi piace, tu come fai a saperlo?”. Risposta che ha sollevato un polverone sui social. Come hanno fatto notare moltissimi utenti, la Pantera sudamericana due settimane fa ha rivelato a Soleil di non voler fare storie nella casa: “Per adesso non voglio proprio fare nulla qui dentro”. Un repentino capovolgimento, dunque, che potrebbe tradursi come la vendetta di Delia.