Isola dei Famosi, il ritorno dei Rodriguez in Honduras: indiscrezione pazzesca

Manca sempre meno all’inizio dell’Isola dei Famosi 2022 e intanto spunta un’indiscrezione pazzesca: due Rodriguez in Honduras

Il seguitissimo reality di Mediaset sta scaldando i motori e anche quest’anno pare ci sia qualche componente della famiglia Rodriguez. Scopriamo chi approderà in Honduras nelle vesti di naufrago.

Quest’anno l’Isola dei Famosi si rinnova. Come abbiamo già anticipato altre volte, i naufraghi per la prima volta saranno divisi in due gruppi: Single e Coppie. Ebbene, l’ultima indiscrezione sul reality di Mediaset vede di nuovo due componenti dei Rodriguez approdare sull’Isola.

Con molte probabilità, stando a quanto svelato anche da TV Blog, tra i naufraghi rivedremo Jeremias accompagnato dal suo papà, Gustavo. I due approderanno sulle spiagge dell’Honduras unendosi al gruppo dei concorrenti in coppia. Ricordiamo che anche Jeremias come Cecilia e Belen ha già preso parte al reality di Mediaset dove ebbe un flirt con Soleil Sorge.

Grandi novità per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi: Ilary stravolge tutto

Grandi novità per questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2022 in partenza il prossimo 21 marzo. Intanto nei giorni scorsi è arrivata la smentita su Alvise Rigo, secondo molti, papabile inviato dopo il successo a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Difatti, ad assistere Ilary Blasi direttamente dall’Honduras ci sarà il già collaudato compagno di viaggio, Alvin.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> “C’è sempre tanta ansia”, incredibile rivelazione di Milly Carlucci: fan sorpresi

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Sabrina Ferilli a Sanremo: chi le ha scritto il monologo? Incredibile rivelazione – FOTO

Quanto agli opinionisti in studio, i tre volti dell’anno scorso sono stati spazzati via dalla Blasi. Stando alle ultime indiscrezioni, quindi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi saranno sostituiti da Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Non ci resta che attendere l’inizio de L’Isola dei Famosi 2022 che si preannuncia già scoppiettante.