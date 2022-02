Il premio Nobel Luc Montagnier è morto: la conferma arriva dalla Francia

Lo studioso era diventato un punto di riferimento per i no-Vax e un forte sostenitore dell’idrossiclorina come cura per il Covid.

Il professore Luc Montagnier, premio Nobel per i suoi studi sull’Aids, è morto a Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi. La notizia è stata confermata dal quotidiano Liberation, dopo essere circolata per ore sui social. Lo studioso era diventato un punto di riferimento per i no-Vax e un forte sostenitore dell’idrossiclorina come cura per il Covid.

Il primo a dare l’annuncio è stato il sito France Soir: “Il dottor Gérard Guillaume, uno dei suoi più fedeli collaboratori, ci ha confidato che se ne è andato in pace, circondato dai suoi figli”, ha scritto. Dopo France Soir, anche il professore francese Didier Raoult ha annunciato la morte di Mantagnier: “Perdiamo un uomo la cui originalità, l’indipendenza e le scoperte sull’Rna hanno permesso la creazione del laboratorio che ha isolato e identificato il virus dell’Aids”.

La carriera di Luc Montagnier

Il professore era nato il 18 agosto del 1932 a Chabris, nel centro-Valle della Loira ed era diventato direttore emerito del Centre national de la recherche scientifiche e dell’Unità di Oncologia Virale dell’Istituto Pasteur di Parigi, dove nel 1983, insieme con Francoise Barré-Sinoussi ha scoperto il virus Hiv. Per questo aveva vinto il Premio Nobel per la Medicina nel 2008. Monagnier aveva diretto anche il Centre for Molecular and Cellular Biology, al Queens College della City University di New York, oltre che un istituto di ricerca alla Jiao-Tong University di Shanghai.

Negli ultimi decenni Montagnier ha abbracciato molte tesi antiscientifiche come quella del 2010 sull’Hiv, secondo cui il virus poteva essere annientato con un particolare schema nutrizionale, passando per le ricerche sulla memoria dell’acqua, principio alla base dell’omeopatia e sull’uso della papaya contro la Sars e il Parkinson. Fino agli ultimi due anni, quando ha messo in dubbio la sicurezza dei vaccini, ha appoggiato Stamina e le teorie complottiste sul Sars-CoV-2.