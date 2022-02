“Lo fece nel bagno dell’aereo il giorno in cui diventò regina”: clamoroso retroscena su Elisabetta II

Spunta un clamoroso retroscena riguardante la Regina Elisabetta. infatti la sovrana lo fece nel bagno dell’aereo il giorno in cui fu incoronata.

La Regina Elisabetta è oramai regina da ben 70 anni e sono tantissimi gli aneddoti sul suo regno in Gran Bretagna. Oggi andremo a vedere cosa fece in aereo proprio il giorno in cui venne incoronata.

La vita della Regina Elisabetta cambiò il 6 febbraio 1952, mentre era in viaggio con il suo amato Filippo. Infatti proprio nel paese africano, Elizabeth apprese la notizia della morte prematura del padre, re Giorgio VI, che le lasciò quindi il trono. Così la principessa diventò da quel momento Regina. Ovviamente in pochi giorni anche la sua vita cambiò radicalmente. Tutto ciò che le riguardava passò in secondo piano, rispetto alla Corona.

Elisabetta era però troppo giovane e non del tutto preparata, ma aveva la forza per affrontare quell’occasione che attendeva da tempo. Per questo motivo, nonostante la morte del padre, si vestì del suo stoico sorriso, uscì dal Treetops resort in cui alloggiava con il marito, e percorse la strada verso il piccolo aeroporto di Nanyuki. Lì l’attendeva un aereo che l’avrebbe riportata a Londra ed una folla in festa pronta ad accoglierla.

Allo stesso tempo, però, Elisabetta era anche una figlia che aveva perso il padre a cui era legatissima. Nonostante il motto di famiglia, Never Complain, Never Explain (mai lamentarsi, mai spiegare), anche lei in aereo ebbe un cedimento. Infatti proprio all’interno dell’aereo, Elisabetta scoppiò in un lungo pianto, che la liberò delle lacrime che fino a quel momento aveva trattenuto.

Regina Elisabetta, quel pianto in aereo alla morte del padre: retroscena commovente

A raccontare il retroscena ci ha pensato Nicholas Best, biografo di Eric Sherbrooke Walker, fondatore del resort in cui la royal couple aveva alloggiato in Kenya. L’uomo ha rilasciato un’intervista con tutti i dettagli al Guardian. Infatti il biografo ha rivelato che restò in bagno per un bel po’. Best ha poi aggiunto: “Quando ne uscì, si era ricomposta, ma dai suoi occhi arrossati era chiaro a tutti i passeggeri che aveva pianto, e che lo aveva fatto a lungo”.

A ricordare la compostezza di Elisabetta quel giorno ci ha pensato anche Lady Pamela Hicks, cugina di Filippo. Infatti nel corso di un’intervista Lady Hicks ha confessato: “È stata una delle ultime persone al mondo a sapere della morte di suo padre. Quando Filippo glielo annunciò, il suo primo pensiero fu quello di scusarsi con tutti per dover accorciare il nostro soggiorno in Kenya” – ha poi concluso – “È stata una delle ultime volte in cui ha potuto mostrare la sua naturale modestia, poi non ne ha avuto grandi possibilità”.

Anche avvisare la futura regina non fu semplice. Infatti il telegramma che fu inviato a da Londra fu mal decodificato a Nairobi e il resort in cui lei e Filippo alloggiavano si trovava in un luogo isolato, difficile da raggiungere. Così a comunicare la notizia ci pensò Filippo, che sorprese Elisabetta, che partì da principessa e tornò Regina.