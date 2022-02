Covid, contagi in discesa: cosa cambierà al termine dello stato di emergenza

Smart working, Green pass, logistica dei farmaci, Cts: sono queste le questioni che il Governo si troverà ad affrontare se il 31 marzo non venisse prorogato lo stato di emergenza. Il ministro della Salute Roberto Speranza è cauto ed ha affermato che ad oggi “ogni valutazione è prematura”. Ma vediamo cosa potrebbe cambiare e come.

Smart working

Se lo stato di emergenza terminasse il 31 marzo, lo smart working subirebbe una revisione. Secondo la legge tornerà ad essere necessario un accordo individuale tra il lavoratore e l’impresa. Nell’ultimo protocollo tra le parti sociali (aziende e sindacati) c’è l’auspicio di una semplificazione delle comunicazioni obbligatorie relative agli accordi individuali per favorire una forma di lavoro “ibrida”: un mix tra lavoro da casa e in presenza. La transizione è già in corso nelle pubbliche amministrazioni, nonostante sia in vigore lo stato di emergenza.

La legge stabilisce che, nel caso del lavoro nel settore privato, l’impiegato possa lavorare da casa con il proprio computer e la propria attrezzatura. Non ci sono obblighi dal punto di vista del luogo di lavoro e dell’orario. La giornata si può organizzare in funzione degli obiettivi ma l’orario complessivo resta quello stabilito dai contratti. Non sono previsti straordinari. Oggi, secondo i dati della Cgil, gli accordi aziendali sullo smart working sono circa 200, cioè il 29% degli accordi aziendali censiti (prima della pandemia erano il 6%). Tredici contratti nazionali di categoria hanno già normato il lavoro agile.

Struttura commissariale del generale Francesco Paolo Figliuolo

Con la fine dello stato di emergenza, non sarà modificato solo lo smart working, ma anche l’intera logistica e la distribuzione dei farmaci, che non verrà più gestita dalla struttura commissariale per l’emergenza con a capo il generale Francesco Paolo Figliuolo. Tra le ipotesi avanzate a dicembre, c’era quella di creare una commissione ad hoc a Palazzo Chigi o un passaggio delle competenza alla Protezione civile. Il nodo non è ancora stato sciolto.

Comitato tecnico-scientifico, mascherine e Green pass

Un’altra questione da affrontare sarà decidere se sciogliere o meno il Comitato tecnico-scientifico, organo consultivo del Governo strettamente legato all’emergenza. Infine, si dovrà decidere se prorogare o meno l’uso delle mascherine al chiuso e il futuro del Green pass: per i lavoratori over 50 l’obbligo è previsto fino al 15 giugno, mentre per gli altri non si sa.