Cosa faceva Enzo Iacchetti prima di diventare un famoso attore e conduttore? Nessuno lo sa

Enzo Iacchetti è conosciuto come un grande attore e conduttore televisivo ma che lavoro faceva prima di diventare famoso?

Enzo Iacchetti inizia la professione da attore nel lontano 1979 al Derby Club di Milano.

Fino al 1985 frequenta il locale con assiduità, mettendo in scena spettacoli insieme a Francesco Salvi, Giorgio Faletti e Walter Valdi tra i tanti. Nell’ambito televisivo fino ai primi anni novanta lavora in numerosissime trasmissioni per Rai Mediaset e Telemontecarlo: dal 1986 al 1989 Sportacus su Odeon TV, Fate il vostro gioco e Tiramisù su Rai 2, nel 1993 Dido… menica su Italia 1.

Nel 1990 collabora con il Maurizio Costanzo Show mentre nel 1994 ottiene la conduzione di Striscia la notizia insieme a Ezio Greggio, sodalizio artistico che proseguirà per molte stagioni. Nel 1995 diventa testimonial dei grandi magazzini Standa, all’epoca di proprietà Fininvest.

Enzo Iacchetti, una carriera di successi

Insieme al suo partner di Striscia la Notizia, Ezio Greggio, è stato protagonista di Benedetti dal Signore, mini serie di otto puntate che nel 2004 ha vinto il Telegatto. Dal 2004 al 2007 invece è stato protagonista con Natalia Estrada della sit-com Il mammo.

Il 19 marzo 2010 riceve il “Riccio d’Argento” della 24ª edizione di Fatti di Musica, la rassegna del Miglior Live d’Autore italiano diretta da Ruggero Pegna per lo spettacolo “Chiedo scusa al signor Gaber”.

Nel gennaio 2020 viene scelto per interpretare la canzone ufficiale dell’edizione n° 147 del Carnevale di Viareggio dal titolo La famiglia digitale e ha più volte tentato di partecipare in gara al Festival di Sanremo, senza tuttavia mai riuscirci.

Cosa faceva Enzo Iacchetti prima di diventare un famoso attore e conduttore?

Dopo essersi licenziato dall’agenzia di viaggi Globus di Lugano, Enzo Iacchetti nel 1978 inizia la sua carriera a Radio Tresa, una piccola radio libera di Lavena, occupandosi di tutta la programmazione. Al tempo stesso ha fatto la gavetta come intrattenitore a battesimi e matrimoni e nelle pizzerie.