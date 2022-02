“In pochi lo hanno capito”: nuovo drammatico aggiornamento su Charlene di Monaco!

Charlene di Monaco sarà costretta a farlo: sono tutti impietriti! La principessa non è ancora tornata nel Principato di Monaco dopo il ricovero in Svizzera

Alberto II sta aspettando di poter riabbracciare a casa la moglie e nel frattempo trascorre sempre più tempo a Zurigo per rimanerle vicino in questo difficile momento personale.

Problemi psicologici, crisi matrimoniale, malattie rare, di tutto di più. Gli ultimi mesi di Charlene Wittstock sono stati un susseguirsi di voci e indiscrezioni, spesso anche molto fastidiose, sul suo reale stato di salute. Dal famoso viaggio in Sud Africa dello scorso anno qualcosa si è indubbiamente incrinato, nel fisico e nell’anima, creando uno squilibrio che ancora non si è ricomposto. Il rientro a Monaco a novembre aveva lasciato tirare a tutti un sospiro di sollievo. In realtà è stata solo una parentesi piuttosto breve, visto che non molti giorni dopo era già diretta in Svizzera, per entrare in una clinica riabilitativa di Zurigo. Un percorso ad ostacoli da cui l’ex nuotatrice non è ancora uscita e che inizia a destare grosse preoccupazioni in tutti i sudditi del Principato. Si era vociferato di un suo ritorno a casa per le celebrazioni di Santa Devota, a fine gennaio, ma anche quella scadenza è stata disattesa. Da Palazzo non comunicano nulla a riguardo e questo non fa che aumentare le voci sulle sue reali condizioni.

Charlene di Monaco, il recupero potrebbe essere più lungo del previsto: cosa dovrà fare una volta rientrata nel Principato

Da Monaco fanno sapere attraverso una dichiarazione ufficiale del mese scorso che la sua guarigione sta “procedendo in modo soddisfacente e molto incoraggiante”. Ci vorrà però ancora del tempo per rivederla come prima. Ne è convinta la commentatrice reale Brittani Barger, vicedirettore di Royal Central, che le ha consigliato un “lento” ritorno alla vita pubblica.

Parlando nello specifico al portale britannico Express.co.uk ha dichiarato: “Penso che in pochi abbiano capito che anche quando farà ritorno a Monaco, dovrà ricominciare lentamente ad occuparsi dei suoi doveri reali. Probabilmente ne avrà ancora meno di quanti non ne abbia avuti negli ultimi anni. Potremo vederla al massimo per apparizioni sul balcone, come per la festa nazionale (che lo scorso 19 novembre saltò, con Alberto costretto ad affacciarsi da solo, ndr)”.

Insomma una Charlene “depotenziata” e con un lungo percorso davanti a sé, che farà fatica ad essere subito presente in modo totale davanti al suo popolo. Proprio per questo Carolina di Monaco è sempre più vicina al fratello nell’accudire i piccoli Jacques e Gabriella e nel portare avanti i doveri istituzionali. I fan della Wittstock dovranno pazientare ancora a lungo per rivederla veramente al top. Intanto non possono che pregare e augurarle una pronta guarigione, questa volta davvero definitiva.