Cashback 2022, occasioni da prendere al volo: accolte le richieste dei consumatori. Facendo queste mosse non potete sbagliare

Quando il governo Conte ha varato il programma dei rimborsi con il Cashback di Stato e il Super Cashback, il principio era chiaro. Incentivare i pagamenti tracciabili, a partire da quelli con le carte di credito.

Così sono molti di più rispetto al passato i consumatori italiani che utilizzano le carte di credito per i loro acquisto. Ma la notizia buona per tutti è che oggi conviene ancora di più, perché anche gli istituti di credito hanno capito l’importanza del cashback. E per questo i vantaggi sono concreti. Vediamo quali sono le migliori occasioni di cashback 2022 ora e per i prossimi mesi.

Partiamo dalla Blu American Express, un prodotto di American Express. Consente di ottenere fino ad un massimo dell’1% di cashback sui propri acquisti ed è gratuita per i primi 12 mesi. Costerà invece 35 euro l’anno a partire dai dodici mesi successivi. Questa carta prevede un programma di rimborso acquisti e una linea di credito personalizzata con fido fino a 5.000 euro.

Dal circuito MasterCard peschiamo invece la carta Revolut Metal. Anche in questo caso è possibile ottenere un cashback fino all’1% in qualsiasi valuta, comprese le criptovalute. La carta consente di mettere da parte i propri risparmi utilizzando un salvadanaio deposito, con interessi tutti da scoprire. E poi iol cliente potrà spendere, cambiare e trasferire somme illimitate, seguendo il tasso di cambio interbancario.

Cashback 2022, occasioni da prendere al volo: le caratteristiche delle carte

Si chiama invece Gran Cashback 10% BBVA la carta associata al conto corrente online BBVA (colosso spagnolo da poco sbarcato in Italia). Nel primo mese offre un cashback pari al 10% fino ad un massimo di 50 euro. Permette di aprire un conto corrente online a zero spese per inviare bonifici istantanei gratuiti in tutta l’area SEPA ed effettuare prelievi di contante senza costi, a partire da 100 euro, presso qualsiasi sportello ATM in Italia e nei Paesi della Zona Euro.

Infine la Carta Conto Hype che propone un cashback sugli acquisti valido sia per quelli effettuati online che per quelli fisici, fatti di persona. Ci sono tre diversi tipi di conto con carta di pagamento associata: Start, a costo zero, permette di gestire i propri risparmi in modo semplice e veloce. Next si attiva a 2,90 euro al mese e Premium, la formula più ricca, a 9,90 euro al mese.