Bologna, la famiglia vuole sangue no-Vax per le trasfusioni al figlio di 2 anni: sospesa la potestà genitoriale

Il piccolo ha due anni ed è affetto da una patologia cardiaca che ha reso necessario un intervento d’urgenza. Nei giorni scorsi, i genitori no-Vax del piccolo non avevano firmato il consenso per l’eventuale trasfusione di sangue per motivi religiosi, a meno che non fosse appartenuto a donatori non vaccinati contro il Covid-19.

Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha provvisoriamente sospeso la potestà genitoriale ai genitori del bambino del Modenese che vogliono che il sangue delle trasfusioni necessarie a un intervento chirurgico per curarlo da una cardiopatia, non venga prelevato da vaccinati contro il Covid-19.

Il 2 febbraio la Procura per i minorenni era intervenuta presentando un ricorso per un’eventuale limitazione della responsabilità genitoriale. Nei giorni scorsi il giudice tutelare di Modena aveva invece accolto le ragioni del Policlinico Sant’Orsola sulla necessità dell’intervento e sulla sicurezza del sangue. La struttura aveva chiesto di ottenere il via libera alle trasfusioni. La risposta è arrivata oggi, giovedì 10 febbraio. Secondo l’Ansa è stato nominato tutore del bimbo il servizio sociale competente per il territorio.

Ricostruzione della vicenda

L’idea dei genitori del bambino, sostenuta anche dagli altri no-Vax, è che attraverso una trasfusione di sangue il vaccino potesse essere trasmesso dal donatore al ricevente. Si tratta ovviamente di una fake news secondo la quale i vaccini si otterrebbero da embrioni, “dunque feti uccisi”, scrive Ansa.