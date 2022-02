Belen Rodriguez, fulmine a ciel sereno: questa è una brutta batosta! Una delusione professionale davvero inaspettata per la showgirl argentina

I risultati degli ascolti dell’ultima giornata in tv hanno mostrato un flop per ‘Le Iene’, condotte per l’occasione dall’ex compagna di Stefano De Martino.

C’era grande attenzione sul risultato degli ascolti della serata di mercoledì 9 febbraio 2022. Come avvenuto nelle ultime settimane, infatti, ‘Le Iene‘ avevano in programma di mostrare una puntata con una nuova conduttrice, nel loro schema di presentatrici itineranti che prosegue dall’inizio della stagione. Al comando questa volta c’era Belen Rodriguez e tutti si aspettavano davvero molto. Tra l’altro era da un po’ che la showgirl argentina non si vedeva in prima serata con uno show a sua disposizione.

Durante la puntata ha avuto modo anche di esprimere dei pareri sui suoi ex, parlando di Stefano De Martino, Fabrizio Corona, Antonino Spinalbese, Andrea Iannone, attraverso un gioco definito ‘Passaparolaccia‘. Temi anche piccanti, come la sintonia a letto (“Sempre andata d’accordo con Stefano”) e altri particolari che in pochi sapevano. Eppure l’appeal complessivo delle ‘Iene‘ di ieri sera non ha raccolto in termini di share quanto si auguravano i vertici di Mediaset.

Belen Rodriguez, flop di ascolti per la sua puntata de ‘Le Iene’: il risultato complessivo di ieri sera

All’interno del palinsesto televisivo di mercoledì 9 febbraio la serata è stata vinta dalla sfida di Coppa Italia tra Milan e Lazio, valevole per i Quarti di Finale della seconda competizione nazionale (2.892.000 spettatori, con il 13.7% share). Su Rai1 c’era il film in prima visione, Cosa mi Lasci di Te, mentre su Rai2 è andata in onda l’amata fiction di genere medico The Good Doctor. Su Rai3 l’immancabile Chi L’ha Visto? (sempre redditizio in termini di ascolti. Su Rete4 è stato invece dato spazio all’attualità con Zona Bianca. Italia1 appunto aveva la puntata de ‘Le Iene’ condotta da Belen Rodriguez, che ha attirato 1.408.000 spettatori, con l’8.9%di share.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata di mercoledì 9 febbraio 2022:

Rai Uno: Cosa mi Lasci di Te ha raccolto 2.892.000 spettatori (13.7%)

Rai Due: The Good Doctor 5 ha conquistato 1.093.000 spettatori (4.4%).

Rai Tre: Chi L’ha Visto? ha catturato l’attenzione di 2.307.000 spettatori (11.6%).

Canale 5: Milan-Lazio ha convinto 4.642.000 spettatori (19.4%).

Italia 1: Le Iene hanno totalizzato 1.408.000 spettatori (8.9%).

Rete 4: Zona Bianca è stato visto da 939.000 spettatori (5.6%).

La7: Atlantide ha incollato innanzi al teleschermo 505.000 spettatori (3.2%).