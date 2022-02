Beautiful cambia per sempre: nulla sarà più come prima! Arriva un’anticipazione che rischia di stravolgere l’intera storia della soap

Il produttore americano ha svelato una novità che renderà tutto diverso. Uno stravolgimento della trama di uno dei format più amato e longevo della storia della tv.

Dopo 35 stagioni (dal 1987) il futuro di Beautiful potrebbe cambiare per sempre. L’annuncio straordinario è arrivato direttamente dal produttore della fortunata soap americana, ovvero Casey Kasprzyk. Fra poche settimane, in anteprima, i telespettatori americani vivranno una clamorosa svolta da punto di vista della trama. In realtà il producer ha rivelato poco di quanto potrebbe accadere, ma già impazzano le ipotesi sulla rete. Brooke, Ridge, Liam, Hope, Steffy e tutta la famiglia Forrester dovrebbero andare incontro ad una “rivoluzione mai vista” in tre decenni e mezzo.

Alla fine di una recente edizione di Bold Live, Kasprzyk ha suscitato una grande curiosità nel pubblico, che ora attende con ansia di scoprire i nuovi sviluppi previsti. Nello specifico le parole oltre Oceano utilizzate dal produttore sono state: “Non mi è permesso parlare della trama, ma lasciatemi solo dire, tra circa due mesi, The Bold and the Beautiful non sarà più lo stesso. Questo è tutto ciò che posso dire”. Poi, alzando il pathos aggiunge: “C’è qualcosa di veramente grande che sta per accadere e… vorrei potervelo dire, ma non posso. Ma quando accadrà, avremo molto di cui parlare“.

Beautiful cambia per sempre: uno dei produttori annuncia una clamorosa novità

L’uscita di scena di qualche personaggio top, la separazione di una coppia di primo piano, delle morti improvvise, è già partito il toto trama sui social. D’altronde in passato non sono mai mancati colpi di scena degni di nota, come la morte di Vinny Walker o il ritorno in scena di Sheila, come madre biologica di Finn, il marito di Steffy.

LEGGI ANCHE >>> Uomini e Donne anticipazioni: cambia tutto per Luca Salatino, Armando deluso

LEGGI ANCHE >>> Lutto improvviso nel mondo del cinema: muore suicida, la notizia shock

A commentare le parole di Kasprzyk ci ha pensato Krista Allen, l’attrice che interpreta da qualche mese Taylor Hayes. Su Twitter ha scritto:

“Guardo la storia di B&B svolgersi mentre arrivano le sceneggiature, proprio come fate tutti voi quando guardate gli spettacoli in onda e ho appena letto l’ultima sceneggiatura e …. OH MIO DIO!!!! Impazzirete tutti”. Poi aggiunge che gli sceneggiatori “stanno brillantemente distribuendo un po’ d’oro”. Non resta che attendere le prossime settimane per placare la grande curiosità.