Ballando con le Stelle, c’è un rifiuto eccellente: salta la sua partecipazione

Nel corso dell’ultima puntata de ‘La Vita In Diretta’, Milly Carlucci ha rivelato un rifiuto eccellente per il prossimo Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci, nel corso della sua ultima intervista a La Vita in Diretta ha rivelato uno dei rifiuti eccellenti alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Il nome stupisce tutti: andiamo a vedere la confessione della conduttrice Rai.

Nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo il personaggio che ha stupito di più ed ha ricevuto un gran consenso dal pubblico è quello di Drusilla Foer. Dopo l’ottima esperienza sul palco del Teatro Ariston, la showgirl ha ricevuto un’offerta anche da Ballando con le Stelle. Purtroppo però Milly Carlucci ha ricevuto un inaspettato rifiuto. Il personaggio di Gianluca Gori si è distinto dalle altre co-conduttrici, ricevendo l’apprezzamento anche della critica.

Il personaggio di Gori ha emozionato e divertito l’intera platea del Teatro Ariston. Inoltre di Drusilla si è parlato anche durante l’ultima puntata di oggi de La vita in diretta dove Milly Carlucci ha rivelato ad Alberto Matano di aver corteggiato a lungo la Foer. Purtroppo però la conduttrice non è riuscita a convincere la Foer a partecipare alla prossima edizione del dance show. Andiamo quindi a vedere le parole dell Carlucci da Matano.

Ballando con le Stelle, Drusilla Foer rifiuta: la rivelazione di Milly Carlucci

Milly Carlucci ha quindi deciso di rivelare i primi dettagli sulla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Ospitata da Alberto Matano a La Vita in Diretta, la conduttrice parlando di Drusilla Foer ha infatti annunciato: “L’ho cercata tanto per Ballando c’è stato un lungo corteggiamento perché a me è sempre piaciuta da impazzire con quest’aria molto chic e bon ton ma anche tagliente. Però alla fine c’è stato un no“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> “Sarà lui a condurre il prossimo Sanremo”: l’annuncio in diretta fa impazzire gli italiani

LEGGI ANCHE >>> Amici 21, il nuovo arrivato è parente di un volto conosciuto: sapete chi è?

Inoltre Milly ha specificato che il rifiuto di Drusilla non è dovuto ad un’ostilità nei confronti della trasmissione, ma solamente ai suoi numerosi impegni teatrali. La Carlucci ha infatti confessato a Matano tutto il suo dispiacere nel non averla a disposizione. Adesso la presentatrice Rai è pronta a condurre la terza edizione de Il cantante mascherato. Il music show andrà in onda a partire da venerdì 11 febbraio su Rai 1. I telespettatori quindi a breve potranno scoprire chi si nasconde dietro le 12 maschere.