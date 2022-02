Armando Incarnato, nuova rissa per il cavaliere napoletano: cos’è successo

Dopo lo scontro con Biagio Di Maro, Incarnato perde di nuovo la pazienza a Uomini e Donne: cos’è successo questa volta?

Armando Incarnato rimbalza nuovamente sulle pagine del gossip dopo l’ultima registrazione di una nuova puntata del seguitissimo talk show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque.

Stando alle indiscrezioni sull’ultima puntata registrata oggi, a Uomini e Donne l’imprenditore napoletano sarebbe quasi arrivato alle mani con un altro cavaliere del trono over. Dopo Biagio Di Maro, questa volta Incarnato si è scontrato con Diego.

A rivelare la sventata rissa è stato il Vicolo delle News secondo cui i due se le sarebbero dette di santa ragione per un video. Ma procediamo con ordine: Diego si trovava al centro commerciale quando un signore, presentatosi come amico di Armando, gli ha chiesto un video-saluto. Per cortesia il cavaliere romano non si è tirato indietro.

Armando Incarnato e Diego arrivano quasi alle mani al centro dello studio: i dettagli

Il video saluto registrato da Diego al signore, amico di Armando, ha fatto infuriare quest’ultimo. Il cavaliere napoletano pretendeva che il 43 dagli occhi azzurri si fosse rifiutato visto l’astio che c’è tra loro. Durante il diverbio Diego e Armando si sono alzati e, avvicinatisi l’uno all’altro, sono quasi arrivati alle mani.

Ad evitare il peggio sono stati Luca e un’altra persona della produzione. Insomma, non è questa la prima volta che Armando arrivi quasi alle mani con qualcuno in studio e per futili motivi. Come dicevamo, già la scorsa settimana l’imprenditore si è scontrato con Biagio Di Maro. Sul web in molti si chiedono fino a che punto la produzione e Maria siano disposti a tollerare tali atteggiamenti. Staremo a vedere se questa volta la queen di Canale Cinque decida di redarguire Armando Incarnato.