Anticipazioni Love is in the air: Serkan si farà avanti, Deniz non avrà freni

Le anticipazioni di Love is in the air dal 14 al 18 febbraio vedono al centro delle trame Serkan. All’inizio si arrabbierà moltissimo per una verità che non gli farà piacere, poi però inizierà a lavorare ad una dolcissima sorpresa.

Le anticipazioni che arrivano dalla Turchia sulle nuove puntate di Love is in the air, in onda ogni giorno su Canale 5 dalle 16:50, vedono Serkan al centro di tutte le dinamiche della soap opera. La notizia del riavvicinamento con Eda è iniziata a circolare, e provocherà una strana reazione di Deniz, che deciderà improvvisamente di rivelare un segreto.

Durante una cena di famiglia, Serkan verrà così a scoprire che Deniz finanzierà il progetto del porto turistico. Con lei ci sarà un altro finanziatore, rimasto segreto fino al quel momento: Kemal. L’operazione si è potuta sviluppare grazie ad una soffiata di Pina ad Aydan. La reazione di Serkan alla notizia è scontata: andrà su tutte le furie.

Love is in the air: Serkan si decide a fare il grande passo, ecco tutte le anticipazioni dal 14 al 18 febbraio

Se la notizia del coinvolgimento segreto di Kemal non rende felice Serkan, la sua situazione sentimentale è invece tornata a sorridergli. Tutto va per il meglio con la sua Eda, e questo gli permette anche di veder crescere serenamente la sua bellissima bambina Kiraz. Manca solo una cosa per coronare questo bellissimo sentimento: il matrimonio.

Serkan ha deciso di voler convolare a nozze, ed inizialmente rivela il suo progetto a Melo, anche se lo prega di mantenere il massimo riserbo. La notizia, però, inizia a circolare, e Sekan è terrorizzato che la sua Eda possa venirlo a sapere: ricorrerà quindi ad ogni espediente pur di continuare a mantenere il suo segreto.

La data dei fiori d’arancio: tutto avviene nel giro di pochi giorni

Incredibilmente, Serkan riuscirà a tenere Eda all’oscuro di tutto fino all’ultimo. Secondo il blog ilvicolodellenews.it, il 18 febbraio sarà per la coppia una data davvero importante, perchè lei accetterà di sposarlo. La cerimonia si svolgerà il giorno stesso. La festa sarà anche l’occasione per Kemal e Serkan di avvicinarsi e coltivare il rapporto padre-figlio.

Ecco Eda, ovvero l’attrice Hande Erçel, e Serkan, interpretato da Kerem Bürsin, in uno degli ultimi servizi fotografici: