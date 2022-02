Amici 21, arriva un nuovo allievo: non è uno sconosciuto per il pubblico

Il talent show di Mediaset, Amici, ha aperto le proprie porte ad un nuovo allievo, peccato che sia già ‘famoso’: pubblico inferocito sul web.

Pubblico diviso sul web per l’arrivo di un nuovo allievo ad Amici 21. Il talent ideato e condotto da Maria De Filippi ha aperto le porte ad un cantante già noto ai telespettatori.

A dare un banco al nuovo allievo di Amici 21 è stata l’insegnante Anna Pettinelli. Ma lasciare interdetti i telespettatori è stata la scelta di un cantante non sconosciuto al pubblico: Gio Montana. Difatti l’artista vanta già un Disco D’Oro. Nel day time odierno il new entry si è raccontato all’insegnante. Attualmente vive a Milano con la sua famiglia e, oltre a dedicarsi alla musica, lavora come cameriere.

Intanto il pubblico del reality si è diviso in due. Sui social c’è chi non ha apprezzato la scelta di un artista già noto nel mondo della musica. Difatti, senza l’aiuto di una casa discografica o della partecipazione ad un talent, come anticipavamo, Gio Montana ha vinto un Disco D’Oro con la canzone ‘Sole a mezzanotte’.

Gio Montana, il nuovo allievo di Amici 21 divide in due il pubblico sul web

Per Gio Montana il reality di Mediaset rappresenta una grandissima opportunità di crescita. Il banco ottenuto ad Amici 21, grazie ad Anna Pettinelli, gli consentirà di studiare e migliorarsi nonostante sia già seguitissimo per la sua musica. L’artista, infatti, è già presente anche su Spotify con alcune canzoni: ‘Baciami’, ‘Tratti di noi’, ‘Senorita’, ‘Abbiamo fatto le 6:00’, etc.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Isola dei Famosi, il ritorno dei Rodriguez in Honduras: indiscrezione pazzesca

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> “C’è sempre tanta ansia”, incredibile rivelazione di Milly Carlucci: fan sorpresi

Insomma, sul web in molti si chiedono come mai la produzione abbia deciso di concedere un banco a Gio Montana che senza l’aiuto di nessuno stava già riuscendo a farsi strada nel mondo della musica. Intanto c’è pure chi ha fatto notare che non sarebbe questa la prima volta. In passato ci sono stati altri allievi che sono entrati ad Amici nonostante fossero già noti sul web.