Addio a Donatella Raffai, volto storico di Chi l’ha visto: le commoventi parole del marito

Donatella Raffai, conduttrice volto storico della trasmissione di maggior successo di Rai Tre, Chi l’ha visto, è morta all’età di settantotto anni dopo una lunga malattia. A darne la notizia, il marito Sergio Maestranzi, ex regista Rai, che aveva sposato dopo una lunga convivenza di oltre trent’anni e due precedenti matrimoni.

LEGGI ANCHE: Meno paletti per il Superbonus, ma il decreto bollette slitta alla prossima settimana

Le commoventi parole del marito

“Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore – racconta Maestranzi all’Ansa – Donatella era una donna generosa, riservata, che aveva deciso ad un certo punto di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi alla vita privata. Sono state dette tante cose, ma è tutto molto semplice”. I funerali si svolgeranno domani, venerdì 11 febbraio, a Roma, alle 12.30, nella chiesa parrocchiale di via Flaminia Vecchia al civico 732.

La vita di Donatella Raffai

Donatella Raffai è anche il volto storico dell’antesignano di Chi l’ha visto, Telefono giallo, sempre in onda su Rai Tre. È nata a Fabriano, in provincia di Ancona, nelle Marche, dall’ammiraglio Antonio Raffai e Maria Jelardi, entrambi di origini nobili, una veneta e l’altra campana. Era la pronipote del senatore marchese Nicola Polvere. Prima di conoscere Maestranzi, è stata spostata con Fabrizio Bogiankino, il re dei night, dal quale divorziò per poi risposarsi nuovamente. Ha vissuto gran parte della sua vita a Roma, ma spesso insieme con il marito si spostava nella loro casa in Costa Azzurra. Ha lasciato due figli gemelli adulti e i nipoti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Inchiesta Open, chiesto il rinvio a giudizio per Matteo Renzi ed altri 10 indagati

Dalla radio al Telegatto: gli anni della sua carriera

La carriera di Donatella Raffai è cominciata come responsabile delle relazioni pubbliche per la casa discografica RCA. Nel 1969 ha curato e gestito Nada al Festival di Sanremo ed ha affiancato anche Claudio Baglioni. Negli stessi anni a rilevato una quota del Piper a Roma. L’approdo in Rai è arrivato nel 1979, con la conduzione dei programmi Radio Voi e io, Radio anch’io, Chiamate Roma 3131. Nel 1980 è arrivata la tv, con Telefono giallo, Filò, Posto pubblico nel verde e Camice bianco. Nel 1989, il successo con Chi l’ha visto insieme a Paolo Guzzanti e Luigi di Majo. Nel 1990 Donatella Raffai ha ricevuto un Telegatto e l’Oscar TV come personaggio televisivo dell’anno.