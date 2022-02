WhatsApp, arriva la novità particolarmente attesa: ora è ufficiale

Un’altra grande novità è pronta a sbarcare su WhatsApp. Adesso è finalmente ufficiale: andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Non si arrestano mai gli aggiornamenti sul WhatsApp, con l’applicazione che finalmente ha reso disponibile un nuovo update per la sua versione di Windows. L’accorgimento farà felice i milioni di fan che utilizzano l’applicazione da desktop.

Nel corso del mese di Novembre, WhatsApp ha lanciato la beta di diversi aggiornamenti che erano pronti ad arrivare con l’anno nuovo. Infatti specialmente su Windows l’applicazione ha cambiato marcia seguendo i criteri del Fluent Design. Sono stati quindi modificati i dettami grafici del servizio, andando quindi ad uniformarsi con quelli di Windows 11. Ora con ‘ultima versione della beta di WhatsApp UWP, ovvero la 2.2205.2.0, si è chiuso il cerchio, con l’arrivo del tema scuro sull’applicazione.

Inoltre questo aggiornamento sarà automatico qualora abbiate già impostato il tema scuro per Windows. Allo stesso tempo l’applicazione ha aggiunto altre novità come uno spazio revisionato e ridotto tra i baloon nelle chat e anche un miglioramento delle prestazioni, con una maggiore reattività quando nel passaggio da una conversazione a un’altra. Questo modifiche al momento sono esclusive per tutti coloro che utilizzano la versione Beta dell’app, ma ben presto potrebbero sbarcare anche sulla versione ufficiale.

WhatsApp, come non essere spiati: il nuovo trucco

Sono sempre tante le problematiche riguardanti la privacy in un mondo ampiamente tecnologico. Infatti gli utenti non possono fare nulla quando si parla di attacchi hacker e vari bug dell’applicazione stessa. L’unico strumento che riesce davvero a proteggerci è la crittografia end-to-end, ossia il sistema di protezione dei messaggi del servizio di messaggistica stesso. Nonostante ciò esistono diversi trucchi per proteggere al meglio le nostre conversazioni.

Uno di questi è proprio Serratura Applock, un’applicazione di terzi che può mettere al sicuro le vostre conversazioni. Questo servizio vi permetterà di mettere un blocco all’entrata, attivando un sistema che legge la tua impronta digitale, quindi possibilmente il sistema più sicuro che c’è. mettere un blocco all’entrata, attivando un sistema che legge la tua impronta digitale, quindi possibilmente il sistema più sicuro che c’è. Inoltre sempre Applock vi permetterà anche di inserire una password per proteggere il tutto al meglio.