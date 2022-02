Striscia La Notizia, Ezio Greggio cambia partner: lo affiancherà una super conduttrice!

I nomi sul bancone di Striscia La Notizia sono abituati a ruotare, ma l’ultimo colpo di scena di Antonio Ricci era veramente inaspettato

Antonio Ricci al timone di Striscia La Notizia ha deciso di stravolgere la conduzione cambiando partner ad Ezio Greggio: una settimana di novità per il TG satirico che l’ha annunciato con un comunicato ufficiale.

Con un comunicato ufficiale da parte di Mediaset, la produzione di Striscia La Notizia annuncia la novità sul bancone del TG satirico: da lunedì 21 febbraio, ad affiancare Ezio Greggio ci sarà Silvia Toffanin. La conduttrice è di casa nell’azienda del Biscione, pertanto la sua esperienza in prima serata su Canale 5 non ha parecchie insidie, ma è comunque la sua prima volta per un’avventura così.

Quella di Silvia Toffanin sarà una sola settimana alla conduzione, fino a sabato 28 febbraio, lasciando poi il timone per il mese di marzo alla coppia formata da Gerry Scotti e Francesca Manzini. La variabilità dei conduttori è uno dei punti di forza del TG satirico che da anni ha adottato questo tipo di politica per coloro che siedono dietro al bancone. Ad avere un posto fisso saranno comunque le due veline, Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani, ex ballerine di Amici di Maria de Filippi.

Striscia La Notizia, cos’è successo a Enzo Iacchetti?

Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio sono la coppia dei record, inseparabili ed ormai in viaggio insieme da anni. Tuttavia, la scorsa settimana è emersa la positività al Covid di Iacchetti che è costretto a farsi da parte. Anche Ezio Greggio ha rispettato un periodo di quarantena ed il duo è stato sostituito dalla coppia formata da Sergio Friscia e Roberto Lipari, già collaudati alla conduzione di Striscia La Notizia.

Quella formata da Ezio Greggio e Silvia Toffanin, dunque, sarà una coppia del tutto inedita. La conduttrice sposata con Pier Silvio Berlusconi sta raccogliendo parecchie soddisfazioni dal punto di vista lavorativo, la promozione con due puntate nel weekend di Verissimo sta raccogliendo ottimi risultati: nonostante il rischio di eliminare Amici di Maria de Filippi nel palinsesto di sabato pomeriggio, Mediaset ha vinto piazzando la Toffanin e le sue interessanti interviste.