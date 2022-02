Sabrina Ferilli a Sanremo: chi le ha scritto il monologo? Incredibile rivelazione – FOTO

La quinta ed ultima serata del Festival di Sanremo è stata un grande successo: merito anche della co-conduttrice Sabrina Ferilli e del suo monologo.

Il monologo di Sabrina Ferilli non ha lasciato indifferente il pubblico del Festival di Sanremo: le sue parole sono piaciute e in molti si chiedono chi gliele abbia scritte. Spunta fuori il nome di chi ha messo nero su bianco per l’attrice romana.

L’attrice e conduttrice romana, Sabrina Ferilli, ha lasciato il pubblico di Rai Uno senza parole con il monologo portato a Sanremo 2022. In molti si sono chiesti se la 57enne fosse ricorsa all’aiuto di qualcuno per mettere nero su bianco. Ebbene, a distanza di quattro giorni dalla chiusura della kermesse sanremese, spunta l’indiscrezione tanto attesa.

Il monologo della Ferilli non è stato tutta farina del suo sacco, ad aiutarla c’ha pensato Selvaggia Lucarelli. A rivelarlo è stata proprio l’editorialista con un post pubblicato su Instagram: “Adesso che il volume è più basso e le luci sono spente, ringrazio Sabrina Ferilli per la fiducia che mi ha dato”.

Sanremo 2022, Selvaggia Lucarelli ha scritto il monologo a Sabrina Ferilli: “E’ stato bello aiutarla a trovare le parole”

Colpo di scena dopo il Festival di Sanremo. Come dicevamo sul web in questi giorni rimbalzava un’unica domanda: “Chi ha scritto il monologo alla Ferilli? E’ tutta farina del suo sacco?”. Ebbene, finalmente abbiamo una risposta. Ad aiutare l’attrice a mettere nero su bianco è stata la Lucarelli.

La giornalista su Instagram ha pubblicato un post dove ha deciso di ‘firmare col suo nome’ il monologo portato da Sabrina a Sanremo 2022. La giurata di Ballando con le Stelle ha chiosato: “E’ stato bello aiutarla a trovare le parole per dare il giusto vestito ai SUOI pensieri limpidi e intelligenti. Ti meriti tutto cara Sabrina“. La risposta della conduttrice romana non si è fatta attendere: Tu sei preziosa”.