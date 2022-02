Regina Elisabetta, paura per le sue condizioni di salute: cosa sta succedendo a Palazzo. Sua Maestà ha appena festeggiato la prima ricorrenza del Giubileo di Platino

Il 6 febbraio è stato tagliato lo storico traguardo per i 70 anni a Buckingham Palace, cosa mai avvenuta in passato. Elisabetta II ha però alcuni problemi che preoccupano la Royal Family.

A 95 anni è ancora il perno centrale della Royal Family. Elisabetta II ha delegato solo una minima parte dei doveri istituzionali a Camilla e Carlo, rimanendo sempre al lavoro. La morte dell’amato marito, il principe Filippo, l’ha destabilizzata psicologicamente ma non abbattuta e, dopo un fisiologico momento di ripresa, adesso sembra tornata la monarca di sempre. Il 6 febbraio ha festeggiato la prima ricorrenza del suo Giubileo di Platino, nel giorno dell’Accession Day, quando fu investita al posto del padre, Re Giorgio VI, scomparso prematuramente nel 1952.

Sono passate almeno tre generazioni da quel momento, ma nessuno come lei ha saputo tenere sempre la barra dritta, portando la Gran Bretagna fuori anche da momenti difficili. Da stacanovista quale è, parteciperà il prossimo 2 marzo ad un ricevimento diplomatico al Castello di Windsor, contravvenendo al consiglio dei medici di riposare il più possibile. Poi il 14 sarà la volta dell’annuale servizio del Commonwealth presso l’Abbazia di Westminster, mentre il 29 marzo ci sarà un servizio di ringraziamento per il principe Filippo.

Regina Elisabetta attesa da un tour de force: c’è paura per le sue condizioni di salute

L’editor reale del Daily Mail Rebecca English ha dichiarato su Twitter che la regina “spera di partecipare” ai tre eventi. A questo si è unito l’ex corrispondente reale della BBC Peter Hunt, che ritwittando il post ha aggiunto: “L’uso da parte del palazzo delle parole ‘spera di partecipare’ è significativo e un ammissione che la regina è diventata più fragile negli ultimi mesi”.

La preoccupazione per la salute della regina è aumentata dopo che è stata costretta ad annullare una serie di impegni di alto profilo lo scorso autunno. I controlli a cui è stata sottoposto in ospedale, hanno dato esito confortante, ma hanno anche suggerito di allentare un po’ la presa con il lavoro. Alla faccia di questo, proprio lo scorso week end, Elisabetta ha accolto i membri della comunità di Sandringham nella sua casa di Norfolk, per celebrare il suo Giubileo di Platino. La raggiante monarca, che portava un bastone da passeggio, sembrava estremamente felice, mentre intratteneva gli ospiti con una serie di battute divertenti. Subito dopo l’evento, la Regina oggi ha fatto ritorno al Castello di Windsor, attraverso un viaggio in elicottero. Bisognerà vedere se riuscirà nel tour de force che la attende in questo marzo, nella speranza che non debba pagare pegno all’eccessiva verve che da sempre la contraddistingue.