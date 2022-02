Rai, cancellato il programma: che batosta per l’ex concorrente di Ballando con le Stelle

La Rai ha cancellato il programma di un ex concorrente di Ballando con le Stelle. I piani dell’ex stella del dance show di Milly Carlucci.

In questi giorni la Rai ha deciso di cancellare il programma di un ex concorrente di Ballando con le Stelle. Infatti la showgirl in questione è Samanta Togni, che adesso sarà impegnato a Dubai: cosa sta succedendo.

Tra i concorrenti che hanno partecipato a Ballando con le Stelle in molti ricorderanno il volto di Samanta Togni. La showgirl con i suoi programmi come ‘I fatti vostri‘ e ‘Domani è domenica‘ ha dimostrato più volte di essere anche una brava conduttrice all’interno delle reti Rai. Il servizio pubblico, proprio grazie alle sue qualità aveva scelto di affidargli una nuova trasmissione chiamata ‘Cook 50‘. 3

Proprio questo programma, però, ha dovuto subire la cancellazione da parte della Rai. Per questo motivo Samanta ha deciso di seguire il marito a Dubai. Infatti la ballerina è sposata con Mario Russo, un chirurgo estetico. Proprio il consorte ha ricevuto un’offerta di lavoro importante negli Emirati Arabi. A confermare la notizia ci ha pensato la stessa Togni che si è confessata nell’ultima intervista. Andiamo quindi a vedere le sue parole.

Ballando con le Stelle, Samantha Togni a Dubai: seguirà il marito

Samanta Togni quindi abbandona temporaneamente le reti Rai ma non il marito. Infatti nel corso della sua ultima intervista a Nuovo Tv, la showgirl ha rivelato: “A mio marito è stata offerta un’ottima opportunità di lavoro, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito di essere pronti a cambiare” – la ballerina ha poi continuato – “Ora faccio base a Dubai, anche se non so quanto durerà. In primavera dovrebbe esserci per me un nuovo progetto in Rai“.

Secondo gli esperti della televisione Cook50, il nuovo show che avrebbe dovuto condurre Samanta Togni, non è stato cancellato. Dopo il trasferimento della Togni a Dubai, infatti, il programma sarebbe stato assegnato ad un altro conduttore ossia Alessandro Greco. La showgirl però non sembrerebbe essere al corrente di tutto ciò, ed ha affermato: “Non so se è vero. Magari hanno semplicemente fatto un cambio di progetti. Ho molta stima di Alessandro, perciò gli faccio comunque i miei più sinceri auguri”.

A Dubai Samanta Togni non resterà disoccupata. Infatti l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha già trovato un impiego. Sulle pagine di Nuovo Tv, la ballerina ha così confessato: “Ho cominciato ad insegnare danza alle signore della comunità italiana“. Quindi adesso la Togni è pronta a volare a Dubai, per questo nuovo capitolo della sua vita in compagnia del marito.