“Provo dei sentimenti”, nuova svolta per Gemma Galgani: tutti estasiati!

Il percorso di Gemma Galgani ad Uomini e Donne è sempre stato molto movimentato, adesso c’è la svolta inaspettata per la dama

Gemma Galgani viene da un periodo difficile per quel che riguarda i sentimenti, ma se è vero che dopo la pioggia c’è sempre l’arcobaleno, allora la dama del Trono Over potrebbe aver trovato la sua fortuna.

Un gesto molto romantico per Gemma Galgani da parte del cavaliere Giuseppe La Spisa che le parla a cuore aperto con una lettera a Novella 2000. Per l’uomo tutto è cominciato quando i due hanno ballato insieme nel parterre del dating show: “In quel ballo mi sono estraniato da tutto. Da quel momento non ero più in trasmissione, esistevamo solo io e te, la tua presenza”.

Una dolcezza e romanticismo senza precedenti del cavaliere che la riempie di complimenti nella sua lettera: “La tua eleganza, la tua dolcezza e la tua sensibilità sono le qualità che prediligo. I tuoi occhioni grandi brillano colmi di tanto amore da donare… e ricevere”.

Uomini e Donne, Giuseppe La Spisa confessa di provare dei sentimenti per Gemma Galgani

Senza peli sulla lingua, Giuseppe La Spisa racconta a Gemma di essere rimasto folgorato dalla sua persona ed è già pronto per una rivelazione che lascia tutti estasiati: “Spero che tu possa leggere questa lettera e prendere atto dei miei sentimenti. Una forte attrazione sta nascendo dentro di me nei tuoi confronti”. Nella lunga lettera a Novella 2000, il cavaliere ha aggiunto: “Grazie a te, per pochi minuti passati in trasmissione, ho trovato ciò che mi manca e ho capito che sei tu, il tuo respiro, la tua presenza… Ti guardo ogni giorno e so per certo che stai diventando sempre più importante per me, e il tuo pensiero mi segue ovunque io vada”.

Per concludere la sua dichiarazione d’amore, Giuseppe La Spisa ha scritto di suo pugno: “Ogni mia parola, ogni mia azione è per te. Non so cosa succederà, ma averti stretto una sola volta non è sufficiente. Le voglio provare sempre, continuamente, queste emozioni che mi hai donato”. Sarà lo stesso anche per la dama o, almeno, deciderà di dargli una possibilità per tale gesto di galanteria?