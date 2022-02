La bambina nella foto, oggi è una vera star. Conta milioni di follower sui suoi canali social e occupa un posto privilegiato nella cronaca rosa.

La protagonista dello scatto in evidenza nasce il 21 ottobre 1980 a Los Angeles, in California.

Ha una sorella maggiore, Kourtney, e due fratelli minori, Khloé e Robert jr. Nelle sue vene scorre il sangue armeno da parte di padre e scozzese, irlandese, olandese e inglese da parte di madre. Un mix di culture che la rende unica in tutto.

Nel 1991, dopo il divorzio dei loro genitori, la madre si è risposata l’anno dopo con l’ex atleta Caitlyn Jenner, vincitrice del decathlon alle olimpiadi estive di Montréal del 1976. In seguito al loro matrimonio, ha acquisito come fratellastri: Burton “Burt” Wiliam, Cassandra “Casey” Lynn, Brandon e Sam Brody Jenner, e due sorelle, Kendall e Kylie Jenner, nate dal matrimonio della madre con Caitlyn.

Da adolescente ha frequentato la Marymount High School, una scuola cattolica romana femminile di Los Angeles, frequentata anche dalle sorelle Kourtney e Khloé e dal fratello Robert. Nel 1994 il padre rappresenta, come avvocato, il giocatore O. J. Simpson durante il suo processo per omicidio.

Oggi è una delle cento persone più influenti del mondo e un fenomeno della cultura pop: la riconosci?

Nel 2007 posa senza veli per la rivista Playboy mentre nel 2008 debutta al cinema con il film parodistico Disaster Movie, in cui compare interpretando un personaggio di nome Lisa. Nello stesso anno partecipa alla settima stagione del talent show Dancing with the Stars ed in seguito prende parte a serie televisive quali How I Met Your Mother, Beyond the Break e CSI: NY.

Nel 2010 debutta come cantante pubblicando il singolo Jam (Turn It Up), il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza. Nel 2012 inizia una relazione con il rapper Kanye West, il quale, il 30 dicembre 2012, durante un concerto, annuncia la gravidanza della compagna. Nel 2021 i magazine statunitensi annunciano la loro separazione e da giorni si parla di un suo possibile nuovo flirt. Come avrete sicuramente capito, la bambina nella foto è Kim Kardashian.