“Siamo felici di annunciarlo:” arriva una notizia sensazionale per tutti i fan di Raffaella Carrà

I fan di Raffaella Carrà esultano per la novità sensazionale in arrivo. Infatti c’è la firma ed a breve ci sarà una grande sorpresa.

Raffaella Carrà è senza ombra di dubbio una delle icone del mondo dello spettacolo italiano. Per tutti i fan a breve sta per arrivare una novità sensazionale. Andiamo quindi a vedere di cosa si tratta.

Grandi novità in arrivo per tutti i fan di Raffaella Carrà. La showgirl ci ha lasciato lo scorso 5 luglio dopo una lunga lotta contro un brutto male. Nonostante ciò la sua eredità artistica è tantissima e nel corso di questi mesi non sono mancati gli omaggi da parte dei vari artisti italiani. In molti, sempre sul palco, hanno ricordato il mitico caschetto biondo che ha fatto la storia della televisione italiana tra Sanremo e programmi di vero culto.

Da mesi quindi si vociferava di una serie televisiva proprio sulla carriera dell’artista. Queste voci hanno trovato conferma nelle ultime settimane, con l’omaggio che potrebbe uscire proprio tra la fine di quest anno e l’inizio dell’anno prossimo. Inoltre nelle ultime ore è spuntata la voce secondo il quale ad aggiudicarsi i diritti per la produzione della serie ci avrebbe pensato Lucisano Media Group. Andiamo quindi a vedere le ultime a riguardo.

Raffaella Carrà, alla Lucisano Media Group i diritti per la serie: i dettagli

Come annunciato in precedenza ad acquistare i diritti per la serie tv su Raffaella Carrà ci ha pensato la Lucisano Media Group, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan. Inoltre l’azienda è attiva nella produzione e distribuzione audiovisiva. Con un comunicato ha quindi rivelato che la controllata ITALIAN INTERNATIONAL FILM SRL e la Kubla Khan 1990 di Umberto Massa hanno acquisito l’opzione sui diritti biografici per realizzare una serie TV sulla vita e la carriera di Raffaella Carrà.

A rivelare i dettagli sull’acquisizione ci ha pensato Paola Lucisano che ha rinnovato la partnership produttiva con Umberto Massa ed ai microfoni ha dichiarato: “Sono davvero felice di annunciare questo progetto e poter collaborare con gli eredi di Raffaella“. La Lucisano ha quindi comunicato tutto l’entusiasmo sull’acquisizione. Inoltre sempre Paola Lucisano ha poi aggiunto ai microfoni di essere onorata di rappresentare una figura unica nel mondo dello spettacolo.

La produttrice, infine, ha affermato: “Un mito che ha influenzato intere generazioni, un’artista che ha saputo incantare il pubblico di ogni età, genere e livello culturale. La sua straordinaria popolarità ha varcato i confini italiani e l’ha resa icona della musica e del costume in ogni parte del mondo. Ed è nel mondo che noi la porteremo“. C’è quindi grande attesa per la nuova serie su un mito come Raffaella Carrà.