Meteo, l’anticiclone riconquista l’Italia: temperature in rialzo

Torna a ruggire l’anticiclone africano sul meteo italiano. Infatti il vasto campo di alta pressione si impadronirà della penisola: i dettagli.

Il meteo sulla penisola italiana continuerà ad essere condizionato dall’anticiclone africano. Temperature in continuo aumento e sole che splenderà sui diversi angoli del paese. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questo mercoledì 9 febbraio.

Questo mese di febbraio sta stupendo tutti a causa del suo meteo con temperature al di sopra della media ed i prossimi giorni l’anticiclone dovrebbe addirittura rafforzare il suo predominio sull’Italia. Infatti è in arrivo un super anticiclone pronto a proseguire imperterrito il suo cammino soggiornando per diversi giorni proprio sulla penisola italiana. Dopo una breve parentesi in cui il Paese aveva lasciato spazi a masse d’aria più fredda e instabile, ora l’atmosfera torna dunque a sonnecchiare.

Con il ritorno di questo super anticiclone torna ad allarmare tutti il problema della siccità. Infatti questo contesto è destinato a proseguire anche per i prossimi giorni. Solo durante la notte il clima assume connotati un pochino più consoni al calendario e questo avverrà sulle regioni settentrionali e localmente alle zone più interne del Centro. Per tutti gli amanti dell’inverno, però, c’è uno spiraglio di luce, con un ritorno del freddo che potrebbe esserci a partire da venerdì 11 gennaio a causa di una distrazione dell’anticiclone.

Meteo, anticiclone protagonista di giornata: sole e caldo su tutta l’Italia

L’anticiclone africano, nel corso delle prossime 24 ore, risulterà in rimonta dall’Europa centro-occidentale iniziando quindi ad espandersi sul Mediterraneo centrale e l’Italia. Già nel corso delle ultime 24 ore il meteo aveva iniziato a stabilirsi, con le temperature che torneranno a salire gradualmente. Nel corso di questo mercoledì le temperature potranno raggiungere i valori massimi per quanto concerne il mese di febbraio. Andiamo quindi a vedere la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una situazione stabile con tutto il settore che potrà godere di sole e bel tempo in generale. L’unica eccezione riguarda la Liguria, dove avremo un discreto aumento di nubi basse, specialmente su Genova. Al mattino lievi banchi di nebbia anche sul Veneto. Le temperature risulteranno stazionarie, con massime che andranno ad oscillare dai 12 ai 16 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una situazione caratterizzata sempre dal tempo stabile e soleggiato. Inoltre si potrà trovare qualche nuvola di troppo solamente su Umbria e Toscana. Le temperature non subiranno grandi variazioni, con massime pronte a stabilizzarsi tra i 12 ed i 17 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo cieli soleggiati un po’ ovunque con qualche nube sparsa e di passaggio che andrà solamente ad impensierire la Sicilia ed il Salento. Anche qui le temperature non subiranno grosse variazioni, con massime che sono pronte ad oscillare tra i 13 ed i 16 gradi.